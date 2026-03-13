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    venerdì 13 Marzo
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    Annunciata ufficialmente la XIX Convention Nazionale Propeller Clubs

    Trasporti 2 Mins Read

    Si svolgerà a Verona il 18 e 19 giugno 2026

    Nei giorni di LetExpo, manifestazione di riferimonto per il mondo dei trasporti, è stata presentata ufficialmente la XIX Convention Nazionale del Propeller Club in programma a Verona il 18 e 19 giugno 2026. Riunirà istituzioni, esperti e operatori sul tema di stretta attualità Il nuovo sistema interportuale. Riforma e investimenti per una spinta all’intermodalità, argomento cardine per lo sviluppo e la competitività della logistica italiana. Il convegno intende approfondire il ruolo strategico degli interporti nel rafforzamento delle catene di trasporto integrate e nel collegamento tra porti, rete ferroviaria e sistema stradale.

    Grande soddisfazione per la presidente del club scaligero, avv. Chiara Tosi, alla guida di una complessa macchina organizzativa al lavoro per finalizzare al meglio questa prima volta a Verona: “L’incontro rappresenterà un’importante occasione di dialogo tra rappresentanti delle istituzioni, imprese, stakeholder del settore e gli altri ventisei club sparsi in tutta la penisola. Il Quadrante Europa, primo interporto italiano e secondo in Europa, ospiterà il confronto sulle prospettive della riforma e per favorire lo scambio di idee e il rafforzamento delle relazioni tra pubblico e privato”.

    Nelle prossime settimane saranno resi noti i dettagli sul programma dei lavori, i relatori e le modalità di partecipazione anche sui canali ufficiali Instagram e Facebook.

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