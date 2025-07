RFI, Verona Porta Nuova: si avvia la riqualificazione della stazione nell’ambito del piano integrato stazioni

Investimento di circa 5 milioni di euro. I lavori saranno eseguiti per fasi, garantendo la piena accessibilità della stazione e dei servizi ferroviari durante tutto il periodo di cantiere

Verona, 24 luglio 2025

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha presentato oggi importanti interventi di riqualificazione architettonica che interesseranno il fabbricato viaggiatori e le aree di accesso e distribuzione della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, alla presenza di Tommaso Ferrari, Assessore alla Viabilità e alle Opere complesse del Comune di Verona e Susanna Borelli, Responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni Area Nord-Est di Rete Ferroviaria Italiana.

Tra le principali novità presentate, la riqualificazione dell’area pedonale antistante il colonnato d’ingresso all’atrio principale compreso il rifacimento delle pensiline di copertura del percorso pedonale adiacente al Fabbricato viaggiatori. All’interno della stazione, gli spazi destinati all’attesa e all’accesso ai servizi ferroviari saranno completamente rinnovati con un nuovo impianto di illuminazione e arredi moderni, mentre il primo marciapiede ferroviario – già oggetto di recenti interventi di miglioramento dell’accessibilità dei viaggiatori – sarà dotato di un nuovo sistema di illuminazione.

Il progetto è stato sviluppato in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Verona. I lavori, affidati a Grandi Stazioni Rail per conto di RFI, saranno eseguiti per fasi, così da garantire la piena accessibilità della stazione e dei servizi ferroviari durante l’intero periodo di cantiere.

L’investimento ammonta a circa 5 milioni di euro e la conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del 2026.