Giustizia, Lega: bene 19 magistrati in Veneto

Roma, 10 giu.

“Accogliamo con soddisfazione l’assegnazione di 19 nuovi magistrati al Veneto, annunciata dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. È una risposta concreta al territorio e un passo avanti per la celerità ed efficacia del sistema giustizia.

Come ha ricordato Ostellari, l’ingresso di questi neo-magistrati, insieme al rafforzamento del personale amministrativo, migliora la capacità di risposta degli uffici giudiziari. Il lavoro del governo darà risultati visibili anche per tanti cittadini e imprese, e il Veneto è al centro di questo percorso”.

Così le parlamentari Erika Stefani e Ingrid Bisa, capogruppo Lega in commissione Giustizia al Senato e alla Camera.