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    Giustizia, Lega: bene 19 magistrati in Veneto

    Politica Montecitorio 1 Min Read
    20041124 - MILANO - POL - GIUSTIZIA: SCIOPERO MAGISTRATI; ATTIVITA' RIDOTTA A MILANO - La toga di un avvocato in una delle aule di Palazzo di Giustizia in occasione dello sciopero contro la riforma della giustizia oggi a Milano. DANIEL DAL ZENNARO/ANSA /DEF

    Roma, 10 giu.

    “Accogliamo con soddisfazione l’assegnazione di 19 nuovi magistrati al Veneto, annunciata dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. È una risposta concreta al territorio e un passo avanti per la celerità ed efficacia del sistema giustizia.
    Come ha ricordato Ostellari, l’ingresso di questi neo-magistrati, insieme al rafforzamento del personale amministrativo, migliora la capacità di risposta degli uffici giudiziari. Il lavoro del governo darà risultati visibili anche per tanti cittadini e imprese, e il Veneto è al centro di questo percorso”.
    Così le parlamentari Erika Stefani e Ingrid Bisa, capogruppo Lega in commissione Giustizia al Senato e alla Camera.

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