Cacciatori Italiani cresce: inaugurata la nuova sezione di Peschiera del Garda

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

La grande famiglia di Cacciatori Italiani continua a crescere. È stata ufficialmente costituita la nuova sezione comunale dell’associazione a Peschiera del Garda, un passo importante che testimonia la costante crescita e il forte radicamento del sodalizio nel territorio veronese. A guidare la neonata realtà sarà il Presidente Claudio Prospero. A lui e a tutto il suo direttivo va il più caloroso “in bocca al lupo” da parte dell’intera associazione per questa nuova e stimolante avventura a tutela delle tradizioni locali e dell’ambiente. L’atto di nascita del gruppo è stato celebrato nel corso di un affollato incontro pubblico che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, a testimonianza del valore sociale e ambientale dell’attività venatoria. Al tavolo dei relatori erano presenti il Sindaco di Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli, la Consigliera regionale Anna Leso, l’assessore alla caccia Daniele Bergamaschi, l’Onorevole Maria Cristina Caretta e il Presidente nazionale Massimo Rodighiero. Durante la serata si è sviluppato un dibattito proficuo e costruttivo, focalizzato sulle principali sfide che attendono il comparto. Tra i temi centrali, l’analisi del nuovo calendario venatorio e il punto della situazione sulle attese modifiche alla Legge 157/92, una riforma fondamentale per dare certezze e risposte concrete a tutto il settore. I relatori hanno ampiamente condiviso e valorizzato il ruolo cruciale del cacciatore, non più visto come mero prelevatore, ma come vero e proprio gestore della fauna e dell’ambiente. In un contesto in continua evoluzione, la figura del cacciatore si conferma quella di un’insostituibile “sentinella del territorio”, in grado di garantire un monitoraggio costante, la prevenzione delle criticità ambientali e il mantenimento degli equilibri ecologici. “Vedere la nostra grande famiglia allargarsi è sempre un’emozione straordinaria,” ha dichiarato il Presidente nazionale di Cacciatori Italiani, Massimo Rodighiero. “La nascita della sezione di Peschiera del Garda, supportata da una presenza istituzionale così qualificata, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta: dialogo, competenza e valorizzazione della nostra passione come risorsa attiva per la collettività. A Claudio Prospero va tutto il nostro sostegno e l’augurio di un proficuo lavoro.”