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    Salvini a Padova. Cisint (Lega): “Aggressione allo Stato di diritto, in arrivo una legge contro chi vuole sovvertire il nostro ordinamento”

    Politica Montecitorio 1 Min Read
    Il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa, Roma, 23 gennaio 2018. ANSA / ETTORE FERRARI

    Padova, 15 ott –

    “Via Turazza è il simbolo dell’inginocchiamento della sinistra all’islam più radicale. Da oltre dieci anni intere famiglie qui vivono sotto assedio dalla moschea irregolare, tra soprusi, minacce ed intimidazioni. Qui l’amministrazione ha ceduto agli abusi e alle prevaricazioni, abbandonando i cittadini che chiedono soltanto legalità. Non possiamo tollerare che qualcuno pretenda di sostituire le nostre leggi con la Sharia, come nel caso del “Tribunale islamico” nato proprio a Padova. Stiamo subendo un attacco allo Stato di diritto, che ora richiede risposte forti.

    Per questo, come Lega, presenteremo una proposta di legge per mettere al bando le organizzazioni che perseguono la sovversione dell’ordinamento costituzionale e la creazione di ordinamenti paralleli fondati su precetti religiosi incompatibili con la nostra Costituzione, punendo chi le promuove, organizza, dirige, finanzia o vi partecipa.

    Una misura che si aggiungerà al nostro pacchetto antiradicalizzazione, già depositato in Parlamento, per regolamentare le confessioni religiose prive d’intesa e impedire altri casi come via Turazza. In Italia si rispettano le leggi italiane, non si impone la Sharia.

    In ogni caso ringrazio tutti quelli che mi offendono e mi insultano, come Scek Nur, perchè ogni giorno di più danno forza alle mie battaglie”.

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