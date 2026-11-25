La deputata: “Dal Ministro grande attenzione e una posizione netta, ma occorrono ulteriori verifiche su alcuni aspetti poco chiari dell’associazione”

Roma 25 novembre 26. Camera arbitrale islamica italiana di Padova, il Ministro della Giustizia Nordio ha risposto all’interrogazione della deputata di Forza Italia Paola Boscaini.

Boscaini chiedeva di scongiurare distorsioni dell’istituto dell’arbitrato ed evitare la nascita di giurisdizioni confessionali parallele o surrettizie, dal momento che quell’associazione dichiara nello Statuto di risolvere le controversie civili e commerciali in conformità con i principi della Shar’ia.

“Dal Ministro – dice Boscaini – c’è una decisa e puntuale attenzione e una fitta interlocuzione con la Procura di Padova. E la sua posizione è netta: lo strumento dell’arbitrato è legittimo nei limiti stabiliti dall’ordinamento italiano, non è invece ammissibile che divenga veicolo di forme di giustizia parallela”. Tuttavia, sottolinea Boscaini, “occorre un monitoraggio costante, perché dalle indagini della Procura di Padova trasmesse a Nordio emergono dei punti ancora poco chiari”.

“Sembra che siamo di fronte a un organismo fantasma” chiosa la parlamentare veneta. “L’associazione si è effettivamente costituita, ma non ha presentato istanza alla Prefettura di Padova per il riconoscimento della personalità giuridica, né è iscritta alla Camera di Commercio di Padova, né al Registro delle persone giuridiche del Terzo Settore. E dagli accertamenti svolti dalla Procura, e confermati della Prefettura, l’associazione appare inattiva: nessun iscritto, nessun arbitro nominato e nessuna procedura avviata. Credo sia necessario andare a fondo su questi aspetti, procedere a ulteriori verifiche”.