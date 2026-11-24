Completate opere PNRR per 42 milioni di euro. Consorzio e Comuni uniti per rafforzare la sicurezza idraulica e prevenire gli allagamenti

Verona, 24 novembre 2026

Parere favorevole all’unanimità al Programma triennale delle opere pubbliche 2027-2029 e al Programma annuale delle attività 2027 del Consorzio di Bonifica Veronese. È quanto espresso oggi dalla Consulta dei Sindaci, riunita nella sede consortile sotto la presidenza del sindaco di Salizzole Angelo Campi, con un’ampia partecipazione delle amministrazioni comunali del comprensorio.

Nel corso dell’incontro il direttore generale Luca Antonini e il direttore tecnico Andrea De Antoni hanno illustrato i risultati del 2026 e le prospettive per i prossimi anni. Tra i risultati più significativi, il completamento degli interventi finanziati dal PNRR per 42 milioni di euro, con la conversione di importanti aree dall’irrigazione a scorrimento a quella in pressione e la realizzazione di due centrali idroelettriche, a Sommacampagna e Verona, destinate a contribuire al fabbisogno energetico degli impianti consortili.

La stagione irrigua 2026, caratterizzata da temperature elevate e scarsità di risorsa idrica, ha confermato l’importanza di questi investimenti: nonostante le forti riduzioni delle disponibilità d’acqua, il Consorzio è riuscito a garantire il servizio irriguo, pur ricorrendo a turnazioni più restrittive. Quasi due milioni di euro sono stati inoltre destinati al rinnovo del parco mezzi per rendere più efficiente la manutenzione della rete.

«La sicurezza idraulica non riguarda soltanto il mondo agricolo, ma l’intera comunità – sottolinea il direttore generale Luca Antonini –. Gli eventi meteorologici sempre più intensi mettono alla prova una rete progettata in condizioni molto diverse da quelle attuali. Per questo è fondamentale investire nella prevenzione, ammodernare le infrastrutture e rafforzare la collaborazione con i Comuni, individuando insieme le criticità e le risorse necessarie per affrontarle».

Particolare attenzione è stata riservata ai bacini di laminazione, al consolidamento degli argini e alla manutenzione dei corsi d’acqua. Illustrato anche il piano di contenimento delle nutrie, che ha consentito di raggiungere circa 5.000 abbattimenti attraverso le gabbie nella precedente fase operativa e prevede di arrivare a 800 gabbie distribuite sul territorio. Tra le prospettive emerse, la possibilità di avviare un confronto tecnico con le amministrazioni comunali per individuare nuove soluzioni contro gli allagamenti.