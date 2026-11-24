In aumento i casi, personale sanitario sempre più formato per intercettare i primi segnali

Verona, 24 novembre 2026

Sono in aumento le donne vittime di violenza che sono state curate in Aoui. Il Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico di Borgo Trento, che è sede del Centro Antiviolenza, sono ad oggi 43 le pazienti assistite contro le 35 di tutto il 2025.

I numeri non segnano nessuna inversione di tendenza, ma confermano invece un preoccupante trend in crescita. Il Centro Aoui è riferimento provinciale per l’assistenza sanitaria delle donne inviate anche dagli altri ospedali veronesi, ed è in rete con le Forze dell’Ordine, il Centro Petra del Comune e l’Ulss9 Scaligera. Infatti, la violenza di genere ha una doppia valenza, sia di emergenza sanitaria sia di natura giuridica. L’impegno Aoui è permanente, sia con la prevenzione e il riconoscimento di questo fenomeno sia con l’accoglienza e la cura quotidiane di tutte le donne vittime di violenza.

Attivo da quasi 20 anni, il Centro Antiviolenza Aoui è coordinato dal prof Stefano Uccella, direttore Ostetricia e Ginecologia, e dalla dott.ssa Giovanna Del Balzo, Medicina legale. L’impegno a contrastare il fenomeno è sempre più intenso con la formazione per il personale sanitario delle Pediatrie per individuare sempre di più i maltrattamenti dei minori, con i due Pronto soccorso generali e una collaborazione sempre più stretta con le malattie Infettive. La rete ospedaliera interna che intercetta anche i primi segnali di violenza domestica è ancora più diffusa e presente.

Come funziona il Centro Antiviolenza Aoui. Le donne vengono accolte in un ambiente appositamente allestito e separato dalla comune attività clinica, seguite da solo personale sanitario femminile con esperienza specifica nell’aiuto durante le prime fasi che seguono il dramma della violenza. La presa in carico multidisciplinare prevede le visite da parte di specialisti in malattie Infettive, pediatria e anche psicologia, con la collaborazione della Medicina Legale per aiutare la vittima nella ricostruzione di sé stessa. Proprio perché non si tratta mai di sola emergenza sanitaria, le donne vengono accompagnate da uno specifico percorso, che coinvolge tutte le professionalità del gruppo interdisciplinare ‘Violenza Sessuale Femminile’ (GIVSF): ginecologi, ostetriche, pediatri, psicologi, medici legali, infettivologi, anatomopatologi e medici di Pronto soccorso. Le casistiche sono infatti molteplici e la rete di specialisti serve a tutelare con efficacia e tempestività le necessità delle donne che hanno chiesto aiuto.

Il percorso assistenziale a tutto campo. Questo percorso diagnostico terapeutico e assistenziale prevede la possibilità di eseguire lo screening per infezioni sessualmente trasmesse, l’accesso alla profilassi farmacologica post-esposizione e alla contraccezione post-coitale. Ma altrettanto importante è la raccolta di tutto il materiale probatorio (prelievi tossicologici, citologici e di tipizzazione genetica, campioni di liquidi biologici) e la successiva corretta catena di custodia per un eventuale contesto forense. I prelievi tossicologici sono significativi perché, spesso, le violenze avvengono in contesti di abuso da sostanze o da alcol e in sede giudiziaria servono per stabilire la capacità reattiva della vittima.

Iniziativa “Un posto occupato”. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, il personale dell’Ospedale della Donna e del Bambino ha aderito all’iniziativa un ’Posto Occupato’, riservando un posto concreto a tutte le donne vittime di violenza all’interno della hall del Polo Chirurgico Confortini, nei padiglioni 29 e 30, nella sala di attesa degli ambulatori e del Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico. L’iniziativa è realizzata dall’Uoc Ostetricia e Ginecologia diretta dal prof Stefano Uccella, con dott.ssa Carlotta Tosadori ginecologa, dott.ssa Desiree Merlini caposala Gruppo Parto e PS Ostetrico-Ginecologico, dott.ssa Sonia Padovani caposala Degenze Ostetricia e Puerperio, dott.ssa Giovanna Del Balzo Uoc Medicina Legale.

Prof Stefano Uccella: “La cronaca quotidiana e i dati Istat ci restituiscono un fenomeno preoccupante che riguarda la violenza contro le donne. Come medici e come struttura sanitaria pubblica siamo in prima linea al fianco delle donne, anche intercettando ogni piccolo segnale anomalo nelle pazienti. Investiamo risorse affinché il ns Centro Antiviolenza garantisca un percorso assistenziale di alto livello e di supporto non solo clinico, ma anche psicologico”.

Dott.ssa Giovanna Del Balzo: “La violenza non è mai solo un problema sanitario ma può essere anche di natura forense. La Medicina legale Aoui è coinvolta direttamente in questo compito di supporto alle donne che hanno bisogno di aiuto e si rivolgono ai nostri ospedali. La formazione per i nostri dipendenti ha previsto anche la frequenza di master specialistici, fondamentale per permettere ai sanitari di intercettare anche i primi segnali di violenza domestica. Penso, ad esempio, all’importante lavoro in questo senso fatto dagli operatori del Pronto soccorso pediatrico per il contrasto alla violenza sui minori. In Aoui è aumentata la rete delle Unità operative coinvolte e cresciuta la professionalità specifica dei nostri operatori”.