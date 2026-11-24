Nel pomeriggio di sabato scorso (21 novembre 2026) s’è svolta una manifestazione di ultras dell’Hellas Verona di solidarietà a Luca Castellini (già ex riferimento della Curva Sud dello stadio “Marcantonio Bentegodi”, poi costretto all’interdizione da un daspo – divieto d’accedere alle manifestazioni sportive – disposto dal questore su richiesta della stessa società calcistica) e nome di punta di Forza Nuova (di cui è vicesegretario nazionale), condannato in appello ancora ad 8 anni e 2 mesi per l’assalto alla sede nazionale della CGIL, a Roma, in corso d’Italia 25, avvenuto il 9 ottobre 2021, nel corso d’una protesta No Green Pass.

Il processo di primo grado a carico di Castellini e degli altri imputati era iniziato il 2 marzo 2022. Il Tribunale di Roma, il 20 dicembre 2023, aveva inflitto al veronese una pena di 8 anni e 2 mesi di reclusione, confermati dalla Corte d’appello della capitale nella sentenza di secondo grado del 7 ottobre 2026.

Stando a versioni legali difensive, Caste (così lo chiama la sua cerchia) non sarebbe “mai entrato all’interno della CGIL romana con intenti devastatori in concorso, limitandosi a stare all’esterno nel contesto d’una pubblica manifestazione di dissenso politico dell’allora attualità”.

Adesso la parola definitiva, riguardo al caso, spetta alla Corte di Cassazione. Intanto, Castellini è stato candidato a sindaco di Verona per Forza Nuova alle elezioni amministrative del 2027.

Il raduno, composto da qualche centinaio di aderenti a Hellas Army, s’è formato in piazza San Zeno per poi sfilare pacificamente, dietro lo striscione “Verona non dimentica i suoi ragazzi” e sotto controllo delle forze dell’ordine, fino allo stadio “Bentegodi”, dove è intervenuto l’avv. Pablo De Luca (del collegio difensivo di alcuni imputati coinvolti nei procedimenti penali a riguardo).

«Questo vuol dire essere popolo. – ha subito sottolineato il legale – Un popolo quando vede che all’interno del gruppo c’è una persona in difficoltà corre in sostegno, corre a supportarlo. Questo è lo spirito giusto per affrontare una battaglia per Luca, per quello che sta vivendo e che, sottolineo a dire, può capitare ad ognuno di noi».

«Non sto seguendo personalmente la sua vicenda giudiziaria perché ha un altro egregio avvocato, ma io faccio parte d’un pool difensivo che sta assistendo quei ragazzi del 9 ottobre 2021 invischiati in questa triste vicenda giudiziaria. Ricordo che quelle persone erano lì per manifestare contro un governo che stava imponendo una dittatura sanitaria. Io non sono qui per fare un discorso politico e nemmeno per parlarvi di un’appartenenza politica, questo sia ben chiaro. Il mio è un atto di testimonianza tecnica per far capire al popolo, a voi che siete qui presenti a sostenere Luca, che non si possono perseguire nei tribunali le idee politiche, le opinioni, le persone che la pensano diversamente da chi governa. Ciò vale per tutti, vale per la destra e per la sinistra, vale per la destra rivoluzionaria e per la sinistra rivoluzionaria».

«Questa è una manifestazione, così si fanno le manifestazioni, a volto scoperto, perché non bisogna aver paura di protestare e di manifestare. Ieri, venerdì 20 novembre, molti hanno manifestato con violenza, con lancio di vernici addosso alle forze dell’ordine, in totale mancanza di rispetto. Qui, invece, si sta manifestando, si sta protestando, si sta sostenendo Luca a volto scoperto, aldilà dell’appartenenza politica. Quando dico che non bisogna assolutamente giudicare le opinioni e le appartenenze, vuol dire stare in uno Stato di diritto. Un conto è la repressione nei confronti d’una condotta penalmente rilevante, ma non puoi essere discriminato, non puoi essere condannato perché in quel momento stai esprimendo un dissenso ed il dissenso del 9 ottobre 2021 era un dissenso che oggi ci dava ragione. Ha rivelato e sta rivelando lo schifo che è stato fatto contro il popolo italiano».

«La manifestazione alla Cgil era una protesta contro un sindacato che avrebbe dovuto tutelare i lavoratori ed invece stava appoggiando il green pass che stava danneggiando tanti italiani. Sto facendo un discorso che serva ad aprire le menti, per farvi capire che Luca e tutte le persone dei fatti del 9 ottobre 2021 hanno il massimo appoggio affinché la difesa tecnica abbia successo. Affinché tutto ciò che è stato occultato, non è stato valorizzato per motivi che noi capiamo come avvocati ed abbiamo cercato di far rilevare, verrà sicuramente fuori. Con una difesa che farà opposizione strenua per garantire il diritto di manifestazione del pensiero, di riunirsi e di dire la propria opinione».

«Garantisco a Luca il mio massimo appoggio facendo parte di questo collegio difensivo ed assistendo quanti stanno vivendo questa situazione. Darò il mio massimo contributo tecnico (parliamo di tecnica processuale) per garantire che vengano assolti. Adesso è un momento molto delicato, siamo nella fase finale di questa partita. L’avvocato deve garantire il giusto processo, le regole devono valere per tutti. Non perché ti vengo a giudicare perché sei giallo, sei verde, sei blu, sei rosso, sei nero. A noi non interessa. Saremo lì, in trincea con questi ragazzi del 9 ottobre 2021».

Luca Castellini, prima del libero sfogo di cori e fumogeni da tifoseria gialloblù, ha ringraziato tutti per la vicinanza dimostrata.

L’ultimo capitolo della vicenda rimane al cardiopalma…

di Claudio Beccalossi