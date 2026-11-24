Il Natale a Verona? Può diventare un viaggio nella Bellezza artistica di quattro chiese dalla storia millenaria, con visite guidate proposte dalla Fondazione Chiese Vive. Sei appuntamenti pensati come occasioni per scoprire o (ri)scoprire luoghi che custodiscono, da secoli, capolavori senza tempo dell’arte italiana.

La Basilica di San Zeno è, senza dubbio, una delle più belle chiese romaniche esistenti in Italia. Fulcro di una grande e antica abbazia benedettina, rappresenta un monumento significativo per i veronesi: è la chiesa del patrono e, ancora oggi, è al centro di un vivace e caratteristico borgo, a due passi dal ponte scaligero di Castelvecchio e raggiungibile a piedi percorrendo le caratteristiche ‘Rigaste’, lungo il fiume Adige. Da non perdere, al suo interno: l’ammiratissimo trittico di Andrea Mantegna, vertice del Rinascimento italiano, la straordinaria porta bronzea medievale (tra le poche conservate in Europa) e il chiostro benedettino dell’abbazia, vera e propria oasi di pace. Per San Zeno, sono due le visite guidate in programma: lunedì 7 dicembre, ore 11:00; giovedì 31 dicembre, ore 15:00.

A due passi da popolata piazza delle Erbe e quinta scenografica dell’antico decumano romano, la centralissima Basilica di Sant’Anastasia si rivela nel suo completo splendore solo ne varchi l’ingresso, visto che la facciata è rimasta incompiuta. È uno scrigno gotico, eretto dai domenicani dalla fine del XIII secolo, nel quale stanno ad accoglierti due singolari ‘gobbi’ che sorreggono le acquasantiere, cari alla tradizione veronese. Sulle pareti si susseguono numerosi dipinti, tra i quali affreschi di Altichiero e il celeberrimo San Giorgio e la principessa di Pisanello, indiscusso capolavoro del gotico cortese. Considerata da molti una chiesa tra le più belle del centro città per il suo tripudio di colori, ne è di certo la più grande come dimensioni. Per Sant’Anastasia, le due visite guidate programmate sono: lunedì 7 dicembre, ore 15:30; sabato 26 dicembre, ore 16:00.

A pochi passi dai mercatini di Natale, c’è poi un monumento con più di 1700 anni di storia. È San Fermo che comprende straordinariamente due grandi chiese, una sopra l’altra, testimoni del passaggio dai benedettini ai francescani. In un solo sito, si attraversano ben tre epoche diverse: paleocristiana, romanica e gotica. Nel contesto dell’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi (1226), la Fondazione ha proposto, lungo tutto l’anno, visite guidate di San Fermo con tappe selezionate in un itinerario che valorizza, del complesso, un Tesoro unico del patrimonio artistico diocesano intrecciato alla storia francescana. L’ultimo appuntamento per il 2026 sarà: domenica 27 dicembre, ore 15:30.

La data per il Duomo apre, invece, il nuovo anno: domenica 3 gennaio 2027, ore 15:00. Si tratta della visita guidata tematica “Tiziano e il Cinquecento nella Cattedrale di Verona”, promossa in occasione dei 450 anni dalla morte di questo grande Maestro dell’arte italiana ed europea (1576). Il percorso comprende la celebre Assunta di Tiziano Vecellio – unica sua opera presente a Verona – e tocca le importanti commissioni del XVI secolo, in particolare legate a Gian Matteo Giberti, vescovo illuminato della Chiesa veronese. Tra queste, il ciclo pittorico dedicato alla Vergine e alla sua Assunzione dipinto da Francesco Torbido su cartoni preparatori di Giulio Romano: un trionfo di colori e figure che abita la cappella maggiore, oltre il tornacoro progettato dal grande architetto Michele Sanmicheli.

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