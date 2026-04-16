PC finanziati dai Lions veronesi per i corsi gratuiti d’informatica dell’Associazione Pro Senectute

Cronaca bianca positiva cittadina che emerge tra tanta cronaca nera negativa o rosa gossippara.

Lions Club “Cangrande” Verona e Fondazione Distrettuale Lions International hanno finanziato la dotazione di computer dell’Associazione Pro Senectute (locuzione latina che significa “per la vecchiaia”, “a favore della vecchiaia”) ODV (Organizzazione di Volontariato). PC, in sostituzione dei sorpassati precedenti, da destinare a corsi gratuiti d’apprendimento informatico e d’uso d’internet (ormai necessarie competenze da acquisire) a favore dei cittadini interessati, con particolare riguardo alla fascia anagrafica anziana.

Costituito con atto del notaio Silverio Grassi, registrato a Verona il 10 marzo 1987, Pro Senectute (con sito https://www.prosenectuteverona.it) ha sede in via Interrato dell’Acqua Morta 54 (zona di piazza Isolo, a Veronetta), al primo piano dell’illustre e storico Palazzo Da Lisca-Cavalli (risalente al tardo XV secolo, forse accanto ad una struttura preesistente della famiglia Da Lisca concomitante ad una torre/torrione medioevale ubicata nella cinta difensiva del XII secolo).

L’edificio, proprietà del Comune di Verona, è stato sottoposto a restauri conservativi che hanno rivelato pitture di Giovani Maria Falconetto (Verona, 1468 circa – Padova, 1534/1535) ed affreschi ascritti a Bernardino India (Verona, 1528 – probabilmente 1590), testimonianze di nobiltà e rilievo sociale della dimora. Il ritrovamento di stemmi in una sala hanno fornito indicazioni sulle casate committenti, dai Da Lisca ai seguenti, alternatisi tramite nozze con famiglie dell’aristocrazia locale (Giusti, Bevilacqua Lazise, Cavalli).

L’associazione ha acquisito, in convenzione col Comune, l’uso d’un locale e la cogestione dell’attigua sala consiliare (la pittoresca “Sala degli affreschi”) in grado di consentire lo svolgimento delle attività attinenti a cultura e socialità nell’ambito del Centro di Comunità dell’Isolo.

Coordinato dal giornalista Maurizio Pedrini (addetto stampa del sodalizio stesso), il momento ufficiale e di taglio del nastro per la generosa donazione di supporti tecnologici ha avuto gli interventi partecipi di Luisa Ceni (assessore comunale alla Programmazione Socio-Sanitaria Territoriale, con deleghe alle Politiche sociali ed abitative, Terzo settore ed Ambito Territoriale sociale, ATS), Vincenzo Tagliaboschi (presidente dell’Associazione Pro Senectute ODV), Guido Scudellari (presidente Lions Club “Cangrande” Verona), Alberto Marchesini (presidente Fondazione Distrettuale Lions International) ed alcuni fruitori dei servizi.

(Nella foto, da destra: Vincenzo Tagliaboschi, Alberto Marchesini, Guido Scudellari e Maurizio Pedrini)

di Claudio Beccalossi