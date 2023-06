‘I care’: restituzioni 2023

Sabato 10 giugno, alle ore 11.00, presso l’auditorium della chiesa di San Fermo Maggiore a Verona, si terrà l’inaugurazione di due restauri alla presenza del Vescovo, mons. Domenico Pompili. Si tratta della meravigliosa pala di Giovan Francesco Caroto con la Madonna con il bambino e sant’Anna e santi (1528), della stessa San Fermo, e di una scultura lignea raffigurante la Madonna con il bambino, della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo apostoli di Roncanova di Gazzo Veronese, attribuita all’intagliatore Antonio Giolfino (1460-1465 circa).

I restauri sono stati finanziati dall’Associazione Chiese Vive grazie al contributo dei visitatori e

all’iniziativa ‘I care, ci tengo’: una raccolta fondi che mira a coinvolgere e a sensibilizzare i cittadini nell’importante opera di conservazione del patrimonio veronese d’arte e di fede.

Sono stati eseguiti da giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti Statale di Verona, che

hanno potuto fare esperienza di lavoro con la supervisione dei loro docenti, dell’Ufficio per i Beni

Culturali Ecclesiastici della Diocesi e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

La mattinata prevede i saluti di don Maurizio Viviani e di don Michele Fiore, parroci

rispettivamente di San Fermo Maggiore e di Roncanova, del prof. Massimiliano Valdinoci, coordinatore della Scuola di Restauro dell’Accademia, e di don Luciano Dalla Riva, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici.

Seguirà l’introduzione della dott.ssa Letizia Tasso, funzionario storico dell’arte della

Soprintendenza che ha seguito gli interventi in regime di alta sorveglianza, dedicata ad uno sguardo storico-artistico sulla tela e sulla statua. I lavori di restauro saranno, poi, illustrati da quattro studentesse dell’Accademia, in rappresentanza dei diversi allievi coinvolti nel progetto nel corso del tempo: Giulia Marzoli e Hannah Peterson, con la prof.ssa Laura Rivali, docente di Restauro dei dipinti su tela antichi; Sofia Mengalli e Alice Vernazza, con la prof.ssa Giovanna Jacotti, docente di Restauro di opere lignee.

Al termine, il Vescovo offrirà una riflessione e le due opere riceveranno la Sua Benedizione.

Ingresso solo su prenotazione da comunicare a iniziative@chieseverona.it (entrata dal chiostro

dietro le absidi della chiesa).

Foto: Stefano Marziali