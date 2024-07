Malvivente tedesco arrestato dalla Polizia locale  

Operazione importante della Polizia locale di Bardolino, che nelle serata di martedì 23 luglio ha arrestato un uomo tedesco di 40 anni in possesso di droga e armi; era ricercato per omicidio doloso e furto e aveva l’obbligo di firma una volta al mese dinanzi all’agente di custodia. L’uomo ora si trova nella Casa circondariale di Montorio.

È stato identificato e perquisito dagli agenti: aveva con sé 3.800 euro in contanti e diverse sostanze stupefacenti, fra cui cocaina e marijuana. Nella sua auto c’era invece una valigia piena di sostanze psicotrope e dopanti, tra cui altra cocaina e 4 confezioni di Fentanyl (nota come “la droga degli zombie”), oltre a coltelli tipo grimaldelli e a un’arma da fuoco con matricola abrasa, scarica e di fabbricazione slava. Abbastanza per far scattare l’arresto dell’uomo. «Ringraziamo i nostri agenti per questa importante operazione a tutela della sicurezza dei bardolinesi e per la tempestività con cui sono state condotte le indagini», si complimenta il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi, affiancato dalla consigliera comunale Alessandra Galiotto, delegata in materia.