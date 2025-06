“Lago pulito”: 60 sub vanno a caccia di rifiuti

Domenica 29 giugno alle 10 i sub di Gas Diving School e delle associazioni amiche si immergeranno nelle acque del lago di Garda a Bardolino per recuperare i rifiuti abbandonati

Sub a caccia di rifiuti sui fondali del lago di Garda. Domenica 29 giugno a Bardolino si terrà la sesta edizione di “Lago pulito 2025”, pulizia dei fondali promossa dal Gruppo Sub Gas Diving School (riconosciuto come Diving WWF Sub per l’impegno nella tutela dell’ambiente) e patrocinata dai Comuni di Bardolino e di Garda, dalla Provincia di Verona, dal Consiglio Regionale del Veneto e da Veneto Agricoltura.



Una sessantina di sub si immergeranno nelle acque del lago di Garda, a partire dalle 10; il ritrovo è al parco di Centro Ittiogenico Sperimentale di Bardolino (Passeggiata Rivalunga). «La manifestazione vuole lanciare un messaggio di educazione al rispetto del nostro lago: in acqua ci saranno circa 60 subacquei, supportati da volontari a terra e imbarcazioni delle associazioni del territorio – anticipa Michele Girelli, presidente del Gas Diving e coordinatore dell’evento –. I rifiuti rinvenuti saranno differenziati e smaltiti grazie al supporto dell’Ufficio ecologia del Comune di Bardolino; saranno presenti i corpi di Polizia e l’idroambulanza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bardolino Baldo Garda Odv».



Al termine della mattinata il “bottino” sarà portato a riva. «Iniziative come “Lago pulito” sono fondamentali per aumentare la consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale e per promuovere un comportamento responsabile da parte di tutti coloro che frequentano il nostro lago – sottolinea il sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi –. Siamo orgogliosi di ospitare eventi che coinvolgono attivamente la comunità e che mirano a proteggere il nostro prezioso patrimonio naturale. Ringraziamo il Gas Diving e tutti i sub per la disponibilità e la collaborazione che ci garantiscono in tante iniziative comunali».