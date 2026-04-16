Pesca, Di Rubba (Lega): Ascolto e concretezza per dare risposte al territorio

Roma, 15 apr.

“Si è svolto oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro dedicato al comparto della pesca del Delta del Po, con particolare attenzione alla realtà del porto di Pila. Ringrazio il viceministro Edoardo Rixi e tutta la struttura del Ministero per la disponibilità e l’attenzione dimostrata su un tema così importante per il territorio. Al tavolo erano presenti il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli, Alessandro Ferro, Presidente della cooperativa Pila Mare, e Giovanni Franzoso, presidente della Cooperativa Pescatori di Pila. L’incontro si inserisce in un percorso più ampio che riguarda non solo Pila, ma tutto il sistema della pesca dell’area, da Scardovari a Rosolina, realtà fondamentali per l’economia locale. Sono stati affrontati temi concreti, a partire dalla sicurezza e dalla piena operatività del porto di Pila, uno dei principali scali dell’Adriatico, con una flotta significativa e un impatto economico rilevante. Tra le priorità, il miglioramento della bocca di porto, il percorso di classificazione e gli interventi infrastrutturali necessari per garantire condizioni di lavoro sicure. C’è la volontà di lavorare insieme per individuare soluzioni concrete e dare risposte a un comparto strategico. Il nostro obiettivo è chiaro: ascoltare i territori, confrontarci con gli operatori, raccogliere le istanze e lavorare per dare risposte in tempi rapidi. Questo è il metodo che vogliamo portare avanti”.

Così in una nota Alberto Di Rubba, deputato della Lega.