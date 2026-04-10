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    Boscaini (Forza Italia): “Corpo di Polizia pilastro dello Stato”

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma 10 aprile.

    “La nostra Polizia di Stato va ringraziata ogni giorno per il lavoro che svolge. Ma il 174° anniversario della fondazione del Corpo è l’occasione per un doveroso e sentito omaggio ai nostri uomini e donne in divisa, che svolgono un servizio per il bene della collettività. La Polizia è un pilastro per garantire alla comunità legalità, sicurezza e convivenza civile”.

    Lo afferma la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, che poi sottolinea “la bravura, la preparazione e anche la grande sensibilità del Questore di Verona, la dottoressa Rosaria Amato, che ha voluto premiare il ragazzo vittima di bullismo per il coraggio che ha avuto nel denunciare la banda dei suoi aggressori, ciò ha permesso alla Polizia di intervenire e sgominare la banda. Premiare chi denuncia il bullismo è un’azione di educazione civica perché sensibilizza anche altri giovani a farlo”.   

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