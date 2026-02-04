Agricoltura. On. Caretta (FdI), Con Fieragricola Verona si pone al centro dell’agricoltura italiana ed internazionale

“Verona si pone al centro dell’agricoltura italiana ed internazionale. Fieragricola è un evento fondamentale per la valorizzazione del sistema agricolo a cui il governo Meloni sta dedicando un’attenzione mai riscontrata nei precedenti esecutivi. Siamo partiti da 650 milioni di risorse per l’agricoltura, abbiamo sbloccato dal Pnrr, grazie al grande lavoro del ministro Lollobrigida, altri 4 miliardi di euro da mettere a disposizione dei nostri agricoltori. Siamo al fianco del sistema agricolo italiano non solo nella pianificazione e gestione dei fondi disponibili, ma anche nella tutela del loro lavoro, come dimostra la ferma presa di posizione del governo Meloni nel pretendere il vincolo di reciprocità negli scambi commerciali legati al Mercosur e la salvaguardia dei nostri prodotti a denominazione, sui quali i Paesi sudamericani devono garantire una lotta concreta alla commercializzazione di porcherie quali il parmesan e tutti quei prodotti che copiano, malissimo, le nostre eccellenze agroalimentari. Il governo Meloni sta lavorando bene, con un grande impegno e manifestazioni come quella che ha preso il via oggi, accendendo i fari su Verona al pari di quanto accade con Vinitaly, sono fondamentali per massimizzare gli sforzi utili a dare slancio e competitività all’agricoltura italiana”.

E’ quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.