Roma, 25 nov.

“Ancora buone notizie per i nostri cittadini che grazie all’azione politica intrapresa dalla Lega e dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Calderoli potranno finalmente tornare a far sentire la propria voce ed eleggere presidenti e consiglieri provinciali. Il via libera da parte del consiglio dei ministri è espressione di buonsenso nei confronti di un ente che è sempre stato vicinissimo ai territori e che la Lega ha voluto difendere, lottando per restituire piena legittimità e dignità ad una istituzione svuotata delle sue competenze e prerogative. Da ex assessore provinciale, so cosa significa ricoprire un ruolo di prossimità e punto di riferimento per ogni cittadino. Pienamente soddisfatta che grazie al nostro lavoro si sia tornati a mettere le province al centro del dibattito politico, ottenendo un obiettivo che ci siamo promessi di raggiungere nell’ottica autonomista che fa parte da sempre nel nostro dna. E’ una risorsa in più per garantire servizi puntuali ed efficienti alle nostre comunità”.

Lo dichiara la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD), Arianna Lazzarini.