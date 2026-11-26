Venezia, 26 novembre 2026

“Siamo di fronte ad un orrore inaccettabile, una ferita per la nostra comunità e per le famiglie, ma soprattutto per i bambini vittime di questi crimini aberranti. Su questi temi non ci devono essere compromessi: tolleranza zero per chiunque si renda responsabile di simili reati”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta la notizia dell’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo della provincia di Padova. Nei suoi dispositivi sono stati trovati oltre 15.000 immagini e video di natura pedopornografica, in gran parte con vittime di età compresa tra i 2 e i 10 anni. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

“Un plauso va alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Padova che ha dato il via alle indagini insieme con la Procura della Repubblica di Venezia e con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online che hanno permesso di ricostruire le tracce digitali e risalire al presunto responsabile. Non possiamo abbassare la guardia: servono controlli rafforzati e misure ancora più severe contro questi reati. La giustizia deve fare il suo corso con la massima fermezza”.

“La Regione farà la sua parte – conclude il Presidente – sostenendo prevenzione, educazione digitale e assistenza alle vittime, perché nessun minore debba più subire violenze di questo genere”.