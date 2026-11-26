Venezia, 26 novembre 2026

“Dal piano regionale da oltre 12 milioni di euro di finanziamenti per l’impiantistica sportiva, arrivano risorse importanti per il territorio dell’Est veronese. A Belfiore, Veronella, Illasi, Montecchia di Crosara, Zimella, Arcole, San Bonifacio, Soave e Badia Calavena finanziati interventi per 671.422,30 euro. L’Est Veronese ottiene risorse importanti per riqualificare e rendere più sicuri i propri impianti sportivi. Sono dieci gli interventi finanziati in nove Comuni del nostro territorio, per un contributo complessivo di oltre 671 mila euro. Si tratta di un risultato concreto che permetterà alle amministrazioni, alle realtà sportive e alle comunità locali di avere strutture più moderne, sicure e funzionali”. Lo dichiara Matteo Pressi, capogruppo di Stefani Presidente, commentando il finanziamento regionale di 12.081.724 euro destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi del Veneto, che consentirà di sostenere 207 interventi in tutte le sette province venete. “Desidero ringraziare il presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, e l’assessore Ruzza per aver voluto mettere a disposizione risorse così significative, mettendo a terra gli stanziamenti deliberati dal Consiglio regionale. Parliamo di un investimento importante, che dimostra quanto sia fondamentale sostenere lo sport di base e le infrastrutture che ogni giorno vengono utilizzate da ragazzi, famiglie, associazioni e società sportive”. “Investire nello sport significa investire nel futuro delle comunità. Questi finanziamenti rispondono infatti a esigenze molto concrete. In alcuni casi consentiranno di mettere in sicurezza strutture esistenti, in altri di migliorare l’efficienza energetica, abbattere le barriere architettoniche o realizzare nuovi spazi per la pratica sportiva. Sono interventi diversi, ma accomunati da un obiettivo: permettere alle nostre associazioni e ai nostri cittadini di praticare sport in strutture adeguate. Per un territorio come l’Est Veronese, caratterizzato da tanti Comuni e da una rete associativa e sportiva particolarmente radicata nelle comunità, mantenere efficienti gli impianti è una necessità. Le palestre, i campi da calcio, da tennis e le strutture polivalenti non sono semplicemente edifici: sono luoghi di aggregazione, educazione, socialità e crescita. Continueremo a lavorare affinché anche le ulteriori esigenze dei Comuni veronesi possano trovare risposta, valorizzando il patrimonio sportivo e associativo del nostro territorio”, conclude Matteo Pressi (Stefani Presidente).

Ecco nel dettaglio gli interventi finanziati nell’Est veronese

Nel dettaglio, le risorse assegnate riguardano: