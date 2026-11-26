Da una storia personale a un impegno per gli altri

Di Massimo Lorusso, giornalista e scrittore dal 1993

Il 14 agosto 1988 avevo diciassette anni. Un tuffo nelle acque di Rimini mi procurò una grave lesione cervicale, lasciandomi paralizzato dal collo in giù. Da quel momento la mia famiglia e io dovemmo affrontare una realtà completamente nuova, imparando giorno dopo giorno a convivere con le conseguenze di quanto era accaduto.

Sono trascorsi trentotto anni. Nel 1993 ho intrapreso la professione giornalistica e, nel corso del tempo, ho scritto diversi libri. La mia esperienza personale mi ha portato a sviluppare una particolare sensibilità verso le famiglie la cui vita viene improvvisamente sconvolta da un evento traumatico.

Il 29 ottobre 2026, ad Arcore, un ciclista di 51 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una betoniera. Quella notizia mi ha profondamente addolorato. Ho pensato ai suoi familiari, alle ore che stavano vivendo e alle difficoltà che avrebbero dovuto affrontare nei giorni successivi.

Da quella riflessione è nata l’iniziativa «Accanto alle Famiglie».

Le difficoltà che seguono un incidente

Proviamo a immaginare cosa possa accadere in una famiglia dopo la perdita improvvisa di una persona cara a causa di un incidente stradale.

Occorre organizzare il funerale e sostenerne le spese. Bisogna occuparsi delle pratiche burocratiche, individuare un avvocato al quale affidarsi e comprendere quali siano i propri diritti nei confronti delle compagnie assicurative. Per una famiglia che dispone di risorse economiche limitate, ciascuna di queste incombenze può rappresentare una seria preoccupazione.

A tutto questo si aggiunge il bisogno di un sostegno psicologico per affrontare un lutto così traumatico.

Anche chi sopravvive a un grave incidente può trovarsi nella condizione di dover affrontare lunghi periodi di riabilitazione, sostenere spese assistenziali e riorganizzare la propria vita familiare.

Per rispondere a queste esigenze ho riunito un gruppo di professionisti composto da avvocati, medici legali, psicologi e altri specialisti.

Attraverso la nostra iniziativa paghiamo le spese del funerale e mettiamo a disposizione delle famiglie le competenze dei nostri professionisti, senza che le persone assistite debbano anticipare neppure un euro.

Una rubrica dedicata ai lettori

Grazie alla disponibilità e alla sensibilità della direzione de Il Giornale dei Veronesi, avrò il piacere di accompagnarvi nell’approfondimento di queste tematiche.

Vedremo concretamente come accedere ai servizi della nostra iniziativa, come ottenere il pagamento delle spese funebri e come avvalersi dell’assistenza di avvocati, medici legali e psicologi senza anticipi economici.

Dedicheremo particolare attenzione ai risarcimenti, all’importanza delle perizie medico-legali e alle procedure attraverso le quali è possibile tutelare i propri diritti.

Affronteremo il tema dell’elaborazione del lutto e racconteremo, con il consenso delle persone interessate, esperienze di famiglie che hanno dovuto ricostruire la propria quotidianità dopo un incidente.

I nostri specialisti contribuiranno agli approfondimenti, aiutandoci a comprendere questioni che, per la loro complessità, richiedono competenze specifiche.

Mi interessa soprattutto offrire ai lettori informazioni comprensibili e di concreta utilità. Chi si trova ad affrontare una situazione del genere deve poter conoscere le possibilità di assistenza a sua disposizione.

Il mio impegno personale nell’ambito di questa iniziativa è interamente gratuito.

Chi desidera raccontarmi la propria esperienza, chiedere informazioni o ricevere assistenza può contattarmi direttamente. Sarò lieto di ascoltarlo e di valutare, insieme ai nostri professionisti, come poterlo aiutare.

di Massimo Lorusso