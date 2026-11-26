Venezia, 26 novembre 2026

“Ringrazio il presidente della Regione, Alberto Stefani, che, nell’ambito delle mie deleghe, ha voluto destinare 12 milioni di euro alla riqualificazione degli impianti sportivi del Veneto. È uno stanziamento straordinario, che testimonia l’attenzione della Regione per lo sport e per i luoghi in cui viene praticato. Un investimento di questa entità non si vedeva da anni e risponde ad un bisogno forte del territorio. Gli impianti sportivi sono spazi in cui crescono i nostri giovani, si promuove la salute e si rafforzano i legami tra le nostre comunità: investire qui significa migliorare la qualità della vita di tutti”.

Lo annuncia l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Diego Ruzza, dopo il via libera della Giunta al finanziamento complessivo di 12.081.724 euro. Le domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico sono state 514, di cui 457 ammesse. Le risorse comprendono 2.676.324 euro ancora disponibili dopo l’esaurimento della graduatoria del bando regionale 2024, 4,5 milioni stanziati con la legge regionale n. 26 del 10 novembre 2026 e ulteriori 4.905.400 euro resi disponibili da variazioni di bilancio.

“Finanziamo 207 interventi in tutte le sette province, con priorità alle opere necessarie per garantire la sicurezza e ripristinare la piena funzionalità delle strutture – precisa Ruzza –. Nel dettaglio, alla provincia di Padova vanno 2.954.372,66 euro per 50 interventi; a Treviso 2.713.789,54 per 45; a Vicenza 1.813.427,90 per 32; a Verona 1.740.929,10 per 28; a Venezia 1.330.852,87 per 23; a Rovigo 1.050.147,48 per 21; a Belluno 478.204,45 per 8”.

“Tra i criteri valutati figurano la necessità di ripristinare la fruibilità degli impianti, le esigenze di sicurezza e le opere già avviate o immediatamente cantierabili, ma anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adeguamento alle normative e l’efficientamento energetico – spiega l’assessore –. Tutti gli interventi necessari a ripristinare la fruibilità degli impianti, o di parte di essi, e a garantirne la sicurezza sono stati finanziati. L’adesione è stata straordinaria se pensiamo che sono pervenute 514 domande e consideriamo che in Veneto ci sono 559 Comuni. La Giunta regionale ha intensificato gli sforzi mettendo a disposizione risorse significative, per cui ringrazio il Presidente ed i colleghi. Per soddisfare il maggior numero di richieste il contributo è stato fissato al 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 100 mila euro per intervento, con riparto proporzionale alla spesa ammissibile. Così facendo il Veneto avrà 207 impianti sportivi riqualificati”.

“Delle 457 istanze ammesse, 207 sono state finanziate: quasi una su due. Treviso e Padova sono le province con più istanze ammesse, 97 e 93, e ne hanno viste finanziare rispettivamente 45 e 50. Vicenza e Verona ne hanno 75 ciascuna, con 32 e 28 interventi finanziati; Venezia 51 ammesse e 23 finanziate, Rovigo 39 e 21, Belluno 27 e 8. Sono differenze legate ai criteri di priorità e al tetto di 100 mila euro per progetto. Se si renderanno disponibili altre risorse, le destineremo alle domande ammissibili non ancora finanziate, per riequilibrare la copertura tra i territori”.

“L’aumento dei costi di materiali ed energia pesa sui bilanci di Comuni, parrocchie e società sportive – conclude Ruzza –. Sostenere questi interventi significa mantenere le strutture aperte, garantire ad atleti e cittadini spazi adeguati in cui praticare sport e tutelare il patrimonio sportivo delle nostre comunità”.

Al seguente link l’allegato degli interventi suddivisi per provincia: https://drive.google.com/drive/folders/1GgaxmdJjEJE3Qv7lwtt3R-I3VFRcY5eV?usp=drive_link.