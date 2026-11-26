Un’operazione mirata della Polizia Locale di Villafranca di Verona ha portato alla identificazione, nelle ultime due settimane, di due parcheggiatori abusivi che stavano operando illegalmente presso il parcheggio del Piazzale della Chiesa dei Frati Cappuccini. L’ultimo intervento, scattato nella mattinata del 25 Novembre su segnalazione alla Centrale Operativa, ha dimostrato l’efficacia della videosorveglianza comunale e dei controlli in borghese per contrastare le attività illecite.

“Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi è particolarmente sgradevole perché sfrutta la buona fede degli automobilisti, creando in loro il timore di eventuali ripercussioni nel caso in cui ci si rifiuti di elargire il denaro – ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale Filippo Colombara.

Proprio per questo motivo, gli agenti sono impegnati in un controllo costante in tutte le zone della città dove si verifica questo tipo di attività illegale, per garantire che i parcheggi pubblici rimangano accessibili a tutti senza indebite richieste di denaro”.

La strategia degli agenti del Corpo di Polizia Locale della Polizia Locale di Villafranca di Verona si è rivelata vincente: utilizzando un’auto civetta e operando in abiti borghesi, sono riusciti a cogliere sul fatto il soggetto mentre svolgevano l’attività abusiva. Il parcheggiatore illegale indirizzava gli automobilisti verso gli stalli di sosta, chiedendo poi denaro in cambio della loro “prestazione”.

La situazione è emersa chiaramente già all’arrivo degli agenti quando un individuo si è immediatamente avvicinato all’auto civetta tentando di ottenere un compenso economico per aver “aiutato” a parcheggiare. Stessa situazione avvenuta la settimana scorsa sempre nella stessa area di parcheggio.

Dopo essersi qualificati, il soggetto si dava alla fuga ma veniva raggiunto dagli agenti che hanno proceduto all’identificazione, contestando la violazione dell’articolo 7, comma 15-bis del Codice della Strada. Le conseguenze per i due parcheggiatori abusivi non si sono, però, fermate alla semplice multa: è stato infatti emesso nei loro confronti anche un provvedimento di allontanamento, il cosiddetto Daspo Urbano, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 14/2017.

Il provvedimento impedirà al soggetto di accedere e stazionare nell’area del parcheggio Centro Storico per un periodo determinato, rappresentando un deterrente concreto contro la reiterazione del comportamento illecito.

Per il controllo e la prevenzione di attività illecite durante il mercato settimanale nel centro storico di Villafranca sono stati istituiti servizi mirati con agenti in borghese che già dal loro primo utilizzo hanno dimostrato la loro efficacia.