Al via l’8a edizione di ‘Villafranca nella Storia – Il Medioevo rivive al Castello’. Barbera (FdI): “Le Città Murate del Veneto sono un patrimonio da tutelare, devono diventare centri di cultura e volano di un turismo esperienziale”

Il consigliere regionale Claudia Barbera (Fratelli d’Italia) ha presentato l’ottava edizione di ‘Villafranca nella Storia- il Medioevo rivive al Castello’, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 al Castello di Villafranca di Verona. Occasione per ricordare anche la normativa regionale per la tutela e la valorizzazione delle Città Murate del Veneto.

Claudia Barbera ha sottolineato che “‘Villafranca nella Storia- il Medioevo rivive al Castello’ è un evento che valorizza il grande patrimonio di Città Murate che, nella nostra Regione, abbraccia oltre trenta comuni, sei province, un centinaio di chilometri. Le mura e le fortificazioni di ogni città, di ogni borgo, raccontano le comunità ospitate, la loro storia, quello che questi insediamenti sono diventati nel corso del tempo. La Regione del Veneto investe con assoluta convinzione sulle Città Murate, anche attraverso una specifica normativa, nella convinzione che tutelare le mura e le fortificazioni cittadine non significhi soltanto restaurare e mettere in sicurezza queste strutture ma, soprattutto, far rivivere i luoghi cinti dalle mura, trasformandoli in centri di cultura e di interesse per un turismo esperienziale. Dal 10 all’11 ottobre, il Castello scaligero di Villafranca di Verona diverrà cuore pulsante di una esperienza capace di portare la storia dentro la città. L’evento, giunto all’ottava edizione, ha saputo crescere e consolidarsi nel corso del tempo e, oggi, si inserisce perfettamente all’interno delle iniziative portate avanti dalla Rete delle Città Murate del Veneto: la sfida è saper raccontare assieme i nostri magnifici territori, sostenere il turismo e far rivivere la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre radici. Invito quindi tutti a essere presenti a Villafranca sabato 10 e domenica 11 ottobre: ci saranno laboratori, rievocazioni storiche, antichi mestieri, attività per famiglie e bambini. L’ingresso sarà gratuito”.

“‘Villafranca nella Storia- il Medioevo rivive al Castello’ è un evento che fa rivivere la storia della città, che valorizza le nostre tradizioni e che, nel corso degli anni, ha raggiunto numeri importanti – ha evidenziato Roberto dall’Oca , Sindaco del comune di Villafranca di Verona – Faccio parte del Direttivo di Città Murate del Veneto: 34 comuni che si stanno impegnando per promuovere nei territori la nostra storia, la cultura e il turismo, grazie a un patrimonio, quello appunto delle Città Murate, davvero prezioso”.

Nicole Perina Ortombina, assessore alla Cultura del comune di Villafranca di Verona, ha ricordato che “il Castello scaligero, sede dell’evento, è simbolo della città di Villafranca. Credo che i castelli, le mura, le fortificazioni, tutelati dalla Rete ‘Città Murate del Veneto’, debbano diventare luoghi di cultura e di incontro, per proiettare la nostra storia nel futuro. ‘Villafranca nella Storia- il Medioevo rivive al Castello’ offrirà ai visitatori una interessante rievocazione storica, mostrerà gli antichi mestieri, darà spazio all’artigianato locale: la storia, così, verrà trasformata in esperienza: e se la storia riesce a emozionare, diventa cultura e volano per il turismo”.

“Per due giorni, il Castello Scaligero di Villafranca tornerà a vivere come un autentico maniero del XIV secolo, grazie alla rievocazione organizzata dalla Compagnia della Ginestra, che da otto anni porta nel cuore della città un appuntamento dedicato alla storia e alla cultura medievale – ha spiegato Stefano Santilli , Presidente dell’associazione ‘Compagnia della Ginestra’ – Il castello sarà animato da rievocatori provenienti da numerose parti d’Italia, artigiani impegnati a mostrare antichi mestieri e numerose attività pensate per famiglie, visitatori, turisti e appassionati. Sarà un’immersione nel mondo medievale pensata non soltanto per il divertimento, ma soprattutto per avvicinare il pubblico alla storia attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente. Un’occasione per conoscere e riscoprire, attraverso gli occhi e le mani, la storia e la cultura di Villafranca, di Verona e del Veneto scaligero, restituendo vita a un patrimonio che rappresenta una parte importante dell’identità del territorio”.

Il professor. Luca Dossi, ricercatore/docente, ha curato “la ricostruzione storica di un fatto d’arme realmente avvenuto alla fine del 1368, nel corso della campagna della Lega antiviscontea, alla quale Verona partecipò come alleata di Milano, contro le forze del Papa, dei Mantovani e di altri signori italiani. La particolarità di questa battaglia è innanzitutto la sua assoluta storicità: si tratta di uno scontro realmente avvenuto e ricostruito negli stessi luoghi nei quali si svolgerà la rievocazione. Un altro elemento di particolare interesse è l’impiego dell’artiglieria. La battaglia rappresenta infatti uno dei primi scontri campali documentati nell’Italia settentrionale nei quali viene utilizzata questa nuova tecnologia militare, destinata a cambiare profondamente il modo di combattere. Forse l’aspetto più significativo è rappresentato da un documento conservato presso l’Archivio di Stato di Mantova: una lettera scritta in volgare veronese del Trecento e inviata dal comandante veronese del castello della Mora a Cansignorio della Scala, con la richiesta di rinforzi. La lettera, tuttavia, venne intercettata dalle forze mantovane e gli aiuti richiesti non riuscirono a raggiungere il castello. Nonostante questa difficoltà, lo scontro si conclude con la vittoria delle forze scaligere e viscontee, che riuscirono a respingere quelle mantovane e imperiali. La rievocazione vuole dunque restituire al pubblico non una semplice rappresentazione spettacolare, ma un episodio documentato della storia medievale, ricostruito attraverso le fonti e ambientato negli stessi luoghi in cui gli eventi si svolsero oltre seicento anni fa”.