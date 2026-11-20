UNI ISO 7101, la norma internazionale specifica per le organizzazioni sanitarie. Efficacia del sistema organizzativo, centralità della persona, appropriatezza delle cure

Verona, 20 novembre 2026

L’Azienda ospedaliera di Verona è la prima struttura sanitaria pubblica in Italia a conseguire la certificazione UNI ISO 7101, lo standard internazionale specificatamente dedicato alle organizzazioni sanitarie. Si è infatti concluso positivamente il complesso iter di audit esterni e il riconoscimento è stato rilasciato da CSQA, l’organismo accreditato a livello nazionale per questo standard.

Si attesta così la qualità e l’efficacia dell’intero sistema organizzativo aziendale, che coinvolge oltre 8 mila professionisti distribuiti in 100 unità operative, secondo criteri riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Cosa prevede. La norma UNI ISO 7101, primo standard internazionale specificamente dedicato ai sistemi di gestione delle organizzazioni sanitarie, promuove un approccio integrato alla gestione dei processi clinici, assistenziali e organizzativi, con particolare attenzione alla centralità della persona, alla prevenzione dei rischi, all’appropriatezza delle cure e alla misurazione dei risultati.

Il plus Aoui della ricerca. L’applicazione di questo standard all’intera Azienda assume un rilievo particolare per una realtà ospedaliera e universitaria come Aoui Verona, dove assistenza, ricerca e formazione convivono quotidianamente in un sistema integrato di competenze e responsabilità.

Il risultato è frutto di un percorso condiviso che ha coinvolto la Direzione Strategica, le strutture aziendali e i professionisti sanitari. Un impegno corale orientato a definire processi condivisi, nella gestione dei rischi e nel monitoraggio delle attività assistenziali.

Un punto di partenza. La certificazione non rappresenta un punto di arrivo, ma uno strumento per sostenere nel tempo l’evoluzione dell’organizzazione, attraverso obiettivi misurabili, verifiche periodiche e azioni migliorative con benefici concreti per il paziente.

Assessore regionale Sanità Gino Gerosa: “Congratulazioni al direttore generale Paolo Petralia per l’importante riconoscimento ottenuto dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Questa attestazione prende atto dell’eccellenza delle aziende del Sistema Sanitario della Regione del Veneto nel rispodenre ai bisogni dei cittadini”.

Paolo Petralia, direttore generale Aoui: “Conseguire la certificazione UNI ISO 7101 non è un semplice riconoscimento formale, ma la prova concreta del ‘fare sistema’ del nostro sistema aziendale. In un ospedale complesso come il nostro, questo risultato dimostra che quotidianamente sappiamo unire sicurezza, appropriatezza delle cure, ricerca e formazione in un unico modello misurabile. Non ci fermiamo qui: questo standard è la leva con cui continuiamo a lavorare ad un ospedale sempre migliore, umano e che sia beneficio concreto per i cittadini”.