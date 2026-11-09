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    Condizioni del Dott. Favari ferito in Bosnia

    Sanità 1 Min Read

    Bollettino sanitario 3

    Verona, 9 novembre 2026

    La Direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona informa che il dottor Flavio Favari, medico e dipendente di questa Azienda, è stato trasferito dalla Terapia intensiva in un reparto a minore intensità di cura.

    Le condizioni cliniche del paziente sono infatti stabili e si conferma la prognosi favorevole indicata con le prime valutazioni del 3 ottobre. Dopo essere stato accolto presso il Pronto soccorso di Borgo Trento dal direttore dott. Ciro Paolillo, gli approfondimenti diagnostici e l’impostazione terapeutica sono stati eseguiti nella Terapia intensiva diretta dal prof. Leonardo Gottin e seguito dal dott Alessandro Russo.

    Prosegue ora il decorso per la frattura riportata all’anello pelvico, con i trattamenti medici e la successiva fase riabilitativa.

    Il paziente mantiene con serenità la sua condizione vigile e collaborativa.

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