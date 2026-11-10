Maltempo del 28/8 a Verona, Vicenza, Padova. Assessore Bond: “La Regione avvia la procedura per gli indennizzi alle aziende agricole danneggiate”

Venezia, 10 novembre 2026

Arriva dalla Regione un sostegno delle imprese agricole colpite dai violenti fenomeni meteorologici del 28 agosto scorso. La Giunta regionale ha approvato oggi la proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per i danni provocati da vento forte e grandine nelle province di Padova, Verona e Vicenza, individuando i territori comunali interessati e trasmettendo al Ministero dell’Agricoltura la richiesta di riconoscimento dell’evento calamitoso.

“Non lasciamo sole le aziende che hanno subito danni a causa di un evento meteorologico particolarmente violento – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Dario Bond –. Abbiamo completato il lavoro di ricognizione e delimitazione dei territori colpiti e oggi attiviamo il percorso previsto dalla normativa nazionale per consentire alle imprese agricole di accedere agli aiuti del Fondo di Solidarietà Nazionale”.

L’evento del 28 agosto aveva interessato in particolare la pianura centro-occidentale del Veneto, tra Veronese, Vicentino e Padovano, con temporali organizzati, grandinate, rovesci intensi e raffiche di vento eccezionali. Nella pianura padovana e nell’area dei Colli Euganei sono state registrate raffiche superiori ai 70 km/h, con punte prossime ai 100 km/h, mentre nel Veronese il vento ha raggiunto i 148 km/h. Il presidente Alberto Stefani aveva dichiarato lo stato di emergenza regionale già il 29 agosto, il giorno successivo, con proprio decreto.

I danni hanno interessato soprattutto fabbricati rurali, stalle, ricoveri per attrezzi e magazzini, con coperture, coibentazioni e lucernai danneggiati. Colpiti anche tunnel mobili, teloni, strutture e impianti irrigui. In diversi casi il cedimento delle strutture di ricovero ha provocato danni anche a macchinari e attrezzature agricole.

L’istruttoria condotta da Avepa, sulla base delle segnalazioni raccolte dagli Sportelli Unici Agricoli, ha individuato i territori nei quali i danni stimati alle strutture aziendali non assicurabili e alle scorte superano il 30% della produzione lorda vendibile ordinaria, soglia prevista per l’accesso alle provvidenze del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Le aree interessate comprendono:

Provincia di Padova: Borgo Veneto (Saletto, zona nord di Santa Margherita d’Adige e Megliadino San Fidenzio), Lozzo Atestino e Montagnana.

Borgo Veneto (Saletto, zona nord di Santa Margherita d’Adige e Megliadino San Fidenzio), Lozzo Atestino e Montagnana. Provincia di Verona: Albaredo d’Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pressana, Povegliano Veronese, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio e Zimella. Per alcuni Comuni la delimitazione riguarda specifiche porzioni del territorio.

Albaredo d’Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pressana, Povegliano Veronese, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio e Zimella. Per alcuni Comuni la delimitazione riguarda specifiche porzioni del territorio. Provincia di Vicenza: Lonigo, limitatamente alla località Strada Spessa-Bagnolo, Noventa Vicentina e Pojana Maggiore.

“Ora la parola passa al Ministero, chiamato a riconoscere formalmente il carattere eccezionale dell’avversità atmosferica – specifica Bond -. E’ un passaggio necessario perché le imprese abbiano possibilità di ristoro dei danni”.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria, le aziende agricole interessate potranno presentare ad Avepa le domande di intervento entro il termine perentorio di 45 giorni. Gli aiuti riguarderanno il ripristino dei danni alle strutture e alle scorte aziendali non assicurabili e saranno subordinati all’assegnazione delle risorse statali del Fondo di Solidarietà Nazionale.