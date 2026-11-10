Polizia di Verona – Furto nella notte in una pizzeria di Borgo Roma: 21enne arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, questa notte, un cittadino marocchino di 21 anni, a seguito di un furto in una pizzeria di via Golino, nel quartiere di Borgo Roma.

L’intervento è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il titolare dell’attività ha contattato la Centrale Operativa della Questura, segnalando rumori sospetti provenienti dal locale. Ad avvertirlo era stato il padre, residente nell’appartamento al piano superiore della pizzeria, che aveva sentito alcuni vetri infrangersi.

L’uomo, incappucciato e vestito di nero, è stato notato dal proprietario del locale mentre usciva da una delle finestre ed è stato, poi, raggiunto e definitivamente bloccato dagli agenti delle Volanti in via Pasteur, a poche centinaia di metri dalla pizzeria in cui si era consumato il furto. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato nelle tasche del suo giubbotto un paio di occhiali da vista, una forbice, due taglierini, un orecchino da donna e una collanina in argento, risultati appartenere proprio al proprietario del locale e, dunque, a lui restituiti.

Il successivo sopralluogo ha permesso di ricostruire la dinamica del furto: secondo quanto accertato, il ventunenne si sarebbe introdotto nel locale dopo aver infranto il vetro di una finestra. Una volta all’interno, avrebbe rovistato tra i mobili e danneggiato il registratore di cassa nel tentativo di aprirlo, senza tuttavia trovare denaro. Dagli ulteriori accertamenti effettuati presso gli uffici di Lungadige Galtarossa è emerso che il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Verona e inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Alla luce degli elementi raccolti, il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato. Questa mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte alla settimana.

La posizione del ventunenne è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’arrestato si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.