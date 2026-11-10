Veneto, ottobre caldo e con il 52% di pioggia in meno. Venturini “Da inizio anno mancano 178 millimetri”

Venezia, 10 novembre 2026

A ottobre in Veneto sono caduti in media 60 millimetri di pioggia, contro i 125 della media del periodo 1991-2020. Il bilancio di ARPAV registra un calo del 52 per cento, con differenze marcate sul territorio. A Sant’Apollinare, nel Rodigino, sono caduti circa 13 millimetri, mentre a Castana, nel Vicentino, ne sono stati misurati 212.

“Il dato di ottobre si aggiunge a quello dei mesi precedenti. Da gennaio a fine ottobre sono caduti in media 178 millimetri di pioggia in meno, il 19 per cento sotto la media. L’anno idrologico, che si è chiuso a settembre, aveva già registrato un calo del 23 per cento”, dichiara Elisa Venturini, assessore all’Ambiente e alla Protezione civile della Regione del Veneto.

Il calo delle precipitazioni ha interessato gran parte dei bacini veneti. Gli scarti più marcati si registrano nel Fissero-Tartaro-Canal Bianco, con il 66 per cento di pioggia in meno, e nel bacino scolante della laguna di Venezia, con il 63 per cento in meno. Sul Brenta il calo è del 56 per cento e sull’Adige del 54 per cento.

Temperature sopra la media anche in montagna. Nelle valli bellunesi ottobre è stato di circa un grado più caldo del normale, mentre oltre i 2.000 metri lo scarto è stato tra 1,5 e 2 gradi. Per le valli bellunesi è il nono mese consecutivo con temperature superiori alla norma.

“In diversi bacini è mancata più della metà della pioggia che cade normalmente in ottobre”, conclude Venturini. “Il monitoraggio di ARPAV su fiumi, falde e invasi ci aiuterà a capire quanta acqua riusciremo a recuperare nei prossimi mesi e con quali riserve arriveremo alla primavera”.