Allerta arancione. Possibili fenomeni temporaleschi intensi nelle giornate di mercoledi’ 9 e giovedi’ 10 settembre

La Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un’allerta arancione, con instabilità in aumento nel corso della giornata di domani, mercoledì 9 settembre, con rovesci e temporali a tratti anche diffusi e probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti specie sulla pianura.

La fase più acuta dell’allerta idrogeologica per temporali è prevista a partire dalla mattina di mercoledì per proseguire nelle ore centrali. L’allerta continuerà anche nella giornata di giovedì, con una fase più intensa almeno fino alle ore centrali.