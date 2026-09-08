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    mercoledì 9 Settembre
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    Allerta arancione. Possibili fenomeni temporaleschi intensi nelle giornate di mercoledi’ 9 e giovedi’ 10 settembre

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    La Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un’allerta arancione, con instabilità in aumento nel corso della giornata di domani, mercoledì 9 settembre, con rovesci e temporali a tratti anche diffusi e probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti specie sulla pianura.

    La fase più acuta dell’allerta idrogeologica per temporali è prevista a partire dalla mattina di mercoledì per proseguire nelle ore centrali. L’allerta continuerà anche nella giornata di giovedì, con una fase più intensa almeno fino alle ore centrali.

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