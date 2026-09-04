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    Meteo. Domani allerta gialla per ondate di calore su pianura, costa e pedemontana

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 4 settembre 2026

    Il meteo regionale comunica che oggi e domani, sabato 5 settembre, il tempo sarà in prevalenza stabile salvo modesta variabilità pomeridiana sui rilievi, in particolare sabato quando non è escluso qualche locale rovescio o isolato temporale. Le temperature saranno in ulteriore aumento. Il disagio fisico nel weekend risulterà in prevalenza intenso su costa, pianura e pedemontana.

    Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un bollettino dichiarando l’allerta gialla (fase di attenzione) per il rischio di ondate di calore per domani, su gran parte del Veneto. 

    Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, domenica il tempo sarà in prevalenza stabile, lunedì maggior variabilità pomeridiana specie sui rilievi. Il disagio fisico domenica risulterà stazionario con prosecuzione dell’allerta per ondate di calore; lunedì sarà in contenuto calo fino a risultare al più moderato con esaurimento dell’allerta.

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