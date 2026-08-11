Caldo, prosegue l’allerta gialla per temperature elevate in Veneto per le giornate di oggi e domani

Venezia, 11 agosto 2026
Le previsioni meteo regionali indicano per oggi, martedì 11 agosto, e domani, mercoledì 12, condizioni di tempo generalmente stabile, salvo instabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi dove saranno possibili locali rovesci o temporali, dei quali non si esclude la forte intensità. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche la pianura nella serata di oggi.
Il disagio fisico sarà ancora intenso su tutte le aree del territorio regionale.
Sulla base delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di allerta gialla (fase di attenzione) per ondate di calore su tutto il Veneto.