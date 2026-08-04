Caldo. Prolungata fino a tutto mercoledì l’allerta gialla per disagio fisico intenso in Veneto

Venezia, 4 agosto 2026

La morsa del caldo non accenna a diminuire nemmeno sul Veneto. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un nuovo bollettino, dichiarando lo stato di Allerta Gialla per rischio di ondate di calore per la giornata di oggi e per tutta quella di domani, mercoledì 5 agosto.

Sia oggi che domani è prevista instabilità pomeridiana in montagna, con possibilità contenuta o molto bassa di fenomeni intensi. Il disagio fisico sarà intenso in entrambe le giornate.