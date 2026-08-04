Riapertura gastroenterologia ospedale di S. Bonifacio, Pressi: “risultato concreto per confermare importanza del Fracastoro

È stato riaperto in queste ore il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale “Fracastoro” di S. Bonifacio, le cui attività erano state sospese lo scorso ottobre per problemi legati alla carenza di personale medico.

“Negli ultimi mesi, la Regione e l’Ulss hanno lavorato per reperire nuovo personale, integrando il numero di gastroenterologi in servizio al Fracastoro allo scopo di raggiungere il numero soglia di sanitari, prescritto dalla legge, per poter ridare piena operatività al reparto”, evidenzia il consigliere regionale Matteo Pressi, rappresentante dell’est veronese a Palazzo Ferro-Fini.

Ricerche che, pur in un contesto complesso, hanno dato esito positivo, mettendo l’azienda sanitaria nella condizione di poter riaprire in toto il reparto, già operativo in queste ore.

“Come prima della sospensione delle attività, il reparto di gastroenterologia del Fracastoro consta nuovamente di 8 posti letto, alcuni dei quali già occupati in seguito alla riapertura”, puntualizza Pressi.

Una risposta alle esigenze del territorio che supera definitivamente le polemiche sorte in ottobre, dopo la scelta di sospendere l’operatività del reparto: “secondo alcuni questa sospensione era il preludio della chiusura del reparto, prima tappa di un più ampio disegno di ridimensionamento del nostro ospedale. Noi abbiamo sempre affermato il contrario: non appena sarebbe stato trovato il personale, il reparto avrebbe ripreso la sua normale attività. E così è stato”, evidenzia Pressi, nel ringraziare la direzione dell’Ulss e il personale dell’ospedale che in questi mesi ha comunque offerto assistenza ai cittadini bisognosi di cure dell’apparato digerente.

“Il nostro ospedale, come tutti, ha delle criticità in alcuni reparti. Alcune si riescono a prevenire, altre, invece, non possono essere risolte in via immediata ma non appena possibile la soluzione viene individuata ed applicata, come in questo caso. Chi ha strumentalizzato e speculato sulla chiusura del reparto avrà l’onestà intellettuale di rivedere le proprie posizioni?”, conclude Pressi.