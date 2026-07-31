Valdegamberi (Futuro Nazionale): “Stop ai blocchi indiscriminati degli Euro 5. Servono regole basate sulle emissioni reali, non sull’anno di immatricolazione”

Venezia – «I blocchi generalizzati alla circolazione dei veicoli Diesel Euro 5 rappresentano una misura profondamente iniqua che rischia di colpire milioni di famiglie, lavoratori autonomi e piccole imprese, senza garantire benefici ambientali proporzionati. È necessario cambiare approccio, premiando chi dimostra concretamente di inquinare meno.»

Lo dichiara Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del Veneto e rappresentante di Futuro Nazionale.

«Nel solo Veneto, come nelle altre Regioni del Bacino Padano, migliaia di cittadini possiedono veicoli Euro 5 ancora perfettamente efficienti e sottoposti a regolare manutenzione. Costringerli alla sostituzione significa imporre una spesa spesso insostenibile, in un momento in cui il costo delle automobili è aumentato sensibilmente e l’accesso al credito è sempre più oneroso.»

«Anche gli strumenti oggi previsti, come il sistema Move-In, presentano evidenti criticità: impongono costi aggiuntivi ai cittadini, limitano rigidamente i chilometri percorribili e, nei periodi di emergenza ambientale, sospendono le deroghe, lasciando molte persone senza alcuna possibilità di spostarsi.»

Per questo Valdegamberi propone l’introduzione di un “Bollino Blu Ambientale”, basato sulla verifica periodica delle emissioni effettive del veicolo.

«Non è logico vietare la circolazione a un’auto che, grazie a una manutenzione corretta e ai sistemi di abbattimento delle emissioni perfettamente funzionanti, rispetta parametri emissivi molto contenuti. Occorre superare la logica burocratica dell’anno di omologazione e valutare ciò che realmente esce dallo scarico.»

La proposta prevede che i proprietari dei veicoli Diesel Euro 5 possano sottoporre volontariamente il proprio mezzo a un controllo approfondito presso i centri di revisione autorizzati. I veicoli che dimostrino di rispettare specifici parametri emissivi potrebbero ottenere una deroga ai blocchi della circolazione, senza limiti chilometrici o temporali.

«Sarebbe una misura di buon senso che produrrebbe un doppio beneficio: da una parte tutelerebbe il potere d’acquisto delle famiglie e il valore dei loro beni; dall’altra incentiverebbe una manutenzione più accurata dei veicoli, ottenendo una riduzione reale degli inquinanti anziché un risultato soltanto formale.»

Il consigliere regionale chiede inoltre l’apertura di un tavolo tecnico tra Regioni, Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire protocolli ufficiali di misurazione delle emissioni, predisporre gli strumenti normativi necessari e valutare una moratoria dei blocchi indiscriminati fino all’entrata in vigore del nuovo sistema.

«La transizione ecologica deve essere efficace ma anche socialmente sostenibile. Le politiche ambientali non possono trasformarsi in una penalizzazione economica per chi non ha la possibilità di acquistare un’auto nuova. L’obiettivo deve essere ridurre realmente l’inquinamento, non colpire indiscriminatamente i cittadini sulla base dell’età del veicolo.»