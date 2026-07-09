Forze dell’Ordine. Claudia Barbera presenta nuova proposta di legge per “dare stabilità abitativa a chi difende l’ordine pubblico e la sicurezza e avere nuove risorse per l’edilizia sociale”

“Chi ha dedicato anni della propria vita alla sicurezza dei cittadini e ha costruito qui il proprio futuro deve poter contare anche sulla stabilità della casa in cui vive. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge affinché gli appartenenti alle Forze dell’Ordine assegnatari di alloggi Ater possano acquistarli, a specifiche condizioni”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudia Barbera, prima firmataria della nuova proposta di legge che introduce un programma straordinario di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati alle Forze dell’Ordine.

La proposta è sottoscritta e sostenuta da tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in continuità con l’idea avanzata nella scorsa legislatura dall’allora consigliere, oggi eurodeputato, Daniele Polato.

Il provvedimento prevede che le Ater del Veneto predispongano un piano di vendita degli immobili assegnati alle Forze dell’Ordine che abbiano maturato almeno dieci anni di locazione continuativa e siano in regola con il pagamento del canone e delle spese. Gli alloggi saranno eventualmente ceduti al valore di mercato, determinato mediante perizia asseverata, con la possibilità di pagamento in un’unica soluzione oppure in forma dilazionata. Gli immobili acquistati non potranno essere rivenduti prima di dieci anni.



“Si tratta di una misura di buon senso, in linea con il Piano Casa varato dal Governo – prosegue Barbera – che riconosce concretamente il servizio prestato da donne e uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza delle nostre comunità. Molti di loro, trasferiti in Veneto per esigenze di servizio, hanno ormai costruito qui la propria vita, le proprie famiglie e i propri legami. Consentire loro di acquistare l’alloggio in cui vivono significa offrire una prospettiva di stabilità e rafforzare il loro radicamento sul territorio. La proposta, inoltre, non comporta una riduzione del patrimonio pubblico destinato all’edilizia sociale. I proventi delle vendite saranno, infatti, interamente reinvestiti per acquisire nuove aree o immobili e realizzare o recuperare alloggi di edilizia residenziale pubblica. È un’operazione che coniuga attenzione verso chi serve lo Stato con il rafforzamento delle politiche abitative regionali. Nel patrimonio delle Ater del Veneto risultano oggi oltre 30mila alloggi Erp; quelli assegnati alle Forze dell’Ordine sono circa 460, con una significativa presenza nella provincia di Verona. L’obiettivo è offrire una risposta concreta a chi ha scelto di mettere le proprie competenze al servizio della collettività e, allo stesso tempo, generare nuove risorse da destinare alle fasce più fragili della popolazione attraverso un’edilizia pubblica sempre più efficiente”.



