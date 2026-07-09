Polizia di Verona – Nuovi incarichi e avvicendamenti alla Questura di Verona e al Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino-Alto Adige

Si è insediata la nuova Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino-Alto Adige, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott.ssa Rita Cascella.

Nata a Latina il 13 luglio 1965, laureata in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, la dott.ssa Cascella è entrata nella Polizia di Stato nel 1990, tra le vincitrici del terzo concorso pubblico per Vice Commissario aperto alle donne.

Al termine del corso di formazione, è stata assegnata alla Questura di Perugia.

Nel corso della carriera ha diretto i Commissariati di Cisterna di Latina e Terracina, distinguendosi nella conduzione di complesse indagini di polizia giudiziaria e ottenendo encomi e attestazioni di merito.

Successivamente ha ricoperto gli incarichi di Vicario del Questore di Oristano, Pesaro e Treviso, distinguendosi nella gestione di delicate attività operative e organizzative, tra cui l’emergenza pandemica del 2020. Dal 1° gennaio 2025, promossa alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, ha assunto la direzione del Servizio Tecnico Logistico Patrimoniale “Toscana, Umbria e Marche”, con sede a Firenze.

Alla guida del Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino-Alto Adige, la dott.ssa Cascella sarà chiamata a dirigere un settore strategico, interessato nei prossimi anni da importanti interventi infrastrutturali sul nodo ferroviario di Verona e sulla direttrice del Brennero, con la conseguente esigenza di garantire elevati standard di sicurezza a tutela dei viaggiatori e del traffico merci.

Contestualmente, nell’ambito della riorganizzazione interna della Questura di Verona, sono stati disposti alcuni avvicendamenti che vedono protagonisti funzionari chiamati ad assumere nuovi e prestigiosi incarichi.

Il Vicario del Questore, Dott. Girolamo Lacquaniti è stato recentemente promosso alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, accogliendo il nuovo riconoscimento con profondo senso di gratitudine e rinnovando il proprio impegno al servizio dell’Istituzione e della collettività.

Il Commissario Capo dott. Antonio Scerbo Iose, già dirigente dell’Ufficio Immigrazione, è stato assegnato alla guida dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nell’assumere il nuovo incarico ha espresso sincera gratitudine per la fiducia ricevuta e profondo orgoglio per la responsabilità affidatagli, ricordando con emozione il forte senso di appartenenza e di famiglia vissuto all’interno della Questura di Verona.

Il Dott. Emanuele Gozzi, proveniente dall’Ufficio Tecnico Logistico, raccoglie il testimone dal dott. Scerbo Iose assumendo il nuovo incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione con entusiasmo, passione e curiosità, nella consapevolezza dell’importanza del delicato settore cui è stato destinato e con la volontà di mettere a disposizione dell’Amministrazione le competenze maturate nel corso della propria esperienza professionale.

Alla Questura di Verona fa inoltre il suo ingresso il Commissario Claudia Inguscio, originaria di Lecce, proveniente dalla Scuola Superiore di Polizia, che ha scelto Verona quale prima sede di servizio. Con entusiasmo e grande motivazione, la giovane funzionaria ha manifestato la propria soddisfazione per l’inizio del percorso professionale nella città scaligera, dichiarandosi pronta a offrire il proprio contributo al servizio della comunità e della Polizia di Stato.

Il Questore di Verona, Dott.ssa Rosaria Amato, ha accolto calorosamente i funzionari nei rispettivi nuovi incarichi, formulando loro i più sinceri auguri di buon lavoro.