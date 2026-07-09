Carlo Trestini confermato in ANCE Nazionale vice presidente Relazioni Industriali e Affari Sociali. Fino al 2030 sara’ al fianco del neo-eletto presidente, Antonio Ciucci

Carlo Trestini resta ai vertici dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili. Il presidente di ANCE Verona è stato infatti confermato vicepresidente nazionale con delega alle Relazioni Industriali e agli Affari Sociali, entrando a far parte della squadra che accompagnerà il nuovo presidente Antonio Ciucci, eletto all’unanimità dall’Assemblea nazionale dell’associazione.

Una conferma che rafforza il ruolo di Verona nel panorama nazionale delle costruzioni e che premia il percorso associativo di Trestini, oggi al secondo mandato nella vicepresidenza nazionale. Sessant’anni, originario di Montecchia di Crosara e titolare dell’impresa edile Caltran Giovanni Battista Srl, Trestini porta con sé una lunga esperienza nel comparto: è stato per otto anni presidente della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), prima di assumere quattro anni fa la delega nazionale alle Relazioni Industriali e agli Affari Sociali, ora rinnovata fino al 2030.

«Accolgo questa conferma con grande senso di responsabilità – commenta Carlo Trestini –. È un incarico che mi permette di continuare a lavorare su temi fondamentali per il futuro del comparto, dalla tutela del contratto collettivo al rafforzamento del sistema bilaterale, fino alla sicurezza, alla formazione e alla valorizzazione delle imprese e dei lavoratori. È anche un riconoscimento che desidero condividere con ANCE Verona, una realtà che in questi anni ha saputo crescere grazie al lavoro di squadra e alla partecipazione attiva di imprenditori e struttura associativa».

L’Assemblea nazionale ha eletto presidente Antonio Ciucci, imprenditore romano che succede a Federica Brancaccio. Per Trestini si apre ora un nuovo quadriennio di impegno nazionale che si affiancherà alla conclusione del suo mandato alla guida dei costruttori veronesi, prevista entro la fine dell’anno. Un percorso che, sottolinea il presidente, proseguirà «nel segno della continuità, grazie a una squadra compatta, motivata e proattiva, capace di interpretare le esigenze delle imprese e di accompagnare l’evoluzione del settore sul territorio veronese».

La nuova presidenza ANCE è ora così composta: Carlo Trestini, vicepresidente Relazioni Industriali e Affari Sociali; Stefano Betti, vicepresidente Transizione Ecologica; Regina De Albertis, vicepresidente Edilizia e Territorio; Massimo Angelo Deldossi, vicepresidente Tecnologia e Innovazione; Vanessa Pesenti, vicepresidente Economico Fiscale Tributario; Piero Petrucco, vicepresidente Centro Studi; Luigi Schiavo, vicepresidente Rapporti Interni; Francesco Tuccillo, vicepresidente Opere Pubbliche. Tesoriere, Antonio Mattio.