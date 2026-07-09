Caldo. In Veneto “allerta gialla” ancora per oggi. Termina domani

Venezia, 9 luglio 2026
Ancora per la giornata di oggi (giovedì 9 luglio) nel Veneto è confermata dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione l’allerta gialla su alcune zone del territorio per rischio ondate di calore.
In tutta la regione, domani (venerdì 10 luglio) è previsto un calo del disagio legato a ondate di calore su valori in prevalenza moderati. Non sono segnalati fenomeni significativi per l’allertamento salvo un aumento dell’instabilità dal pomeriggio/serata venerdì in particolare sui rilievi.
In caso di variazioni degli scenari previsionali e in relazione alla situazione in atto potrà essere emesso un aggiornamento.