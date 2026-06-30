Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 1 Luglio
    Demo

    Meteo, domani allerta gialla per temporali su tutto il territorio Veneto

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 30 giugno 2026

    Oggi pomeriggio e stasera sul Veneto si verificheranno condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane, possibili ma più locali sulla pianura specie occidentale. Sarà contenuta la possibilità di fenomeni localmente intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate).

    Mercoledì i temporali interesseranno maggiormente anche la pianura specie dal pomeriggio, con probabilità media di fenomeni intensi. Permane la condizione di disagio fisico prevalentemente intenso su tutte le zone fino a martedì ed in progressiva diminuzione mercoledì a partire dalle zone montane e pedemontane.

    Giovedì 2 e venerdì 3 luglio il disagio fisico da calore sarà in diminuzione e generalmente debole o moderato. A partire dal mattino di giovedì assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi.

    Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato per domani 1° luglio l’allerta gialla per temporali (fase di attenzione) su tutto il territorio regionale. Sarà gialla anche l’allerta per calore sulle zone di pianura e sulla costa.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy