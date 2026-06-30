Meteo, domani allerta gialla per temporali su tutto il territorio Veneto

Venezia, 30 giugno 2026

Oggi pomeriggio e stasera sul Veneto si verificheranno condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane, possibili ma più locali sulla pianura specie occidentale. Sarà contenuta la possibilità di fenomeni localmente intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate).

Mercoledì i temporali interesseranno maggiormente anche la pianura specie dal pomeriggio, con probabilità media di fenomeni intensi. Permane la condizione di disagio fisico prevalentemente intenso su tutte le zone fino a martedì ed in progressiva diminuzione mercoledì a partire dalle zone montane e pedemontane.

Giovedì 2 e venerdì 3 luglio il disagio fisico da calore sarà in diminuzione e generalmente debole o moderato. A partire dal mattino di giovedì assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato per domani 1° luglio l’allerta gialla per temporali (fase di attenzione) su tutto il territorio regionale. Sarà gialla anche l’allerta per calore sulle zone di pianura e sulla costa.