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    Controlli Polizia Locale ai San Marco: sequestrati oltre 500 articoli

    Venezia 1 Min Read

    Lun, 29/06/2026

    Oggi il Nucleo Attività Produttive della Polizia Locale ha effettuato un controllo a un banco di vendita su area pubblica nel Sestiere di San Marco. L’attività era finalizzata a verificare il rispetto delle regole sull’esposizione e sulla vendita dei prodotti destinati ai consumatori.

    Durante il sopralluogo, gli operatori hanno accertato che parte della merce era esposta con modalità non consentite dal Regolamento per il commercio su area pubblica, modificando l’assetto autorizzato dello spazio occupato.

    Per questa violazione sono stati sequestrati circa 280 articoli, tra cui cappelli, ventagli, maschere, ventilatori portatili, calamite e piccoli souvenir.

    Nel corso dello stesso controllo sono emerse anche irregolarità sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti in vendita. Numerosi articoli erano infatti privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, come i dati del produttore o dell’importatore, i materiali utilizzati, le eventuali avvertenze e il Paese di origine.

    Per queste violazioni sono stati sequestrati altri 300 prodotti tra cui bracciali in vetro, collane, coltelli e accendini. È stata inoltre applicata una sanzione di tremila euro.

    L’intervento rientra nell’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale sulle attività commerciali presenti nelle aree pubbliche, con particolare attenzione alle zone più frequentate della città d’acqua.

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