Illuminazione pubblica, approvata la prima tranche di interventi 2026

Nuovi impianti in 14 aree della città, in risposta anche ad alcune richieste da parte della cittadinanza.

La Giunta comunale ha approvato la prima tranche 2026 degli interventi di estensione della pubblica illuminazione sul territorio veronese. Il provvedimento, proposto dall’Assessore Michele Bertucco, prevede la realizzazione di nuovi impianti in 14 strade e aree della città, per un investimento complessivo stimato in 98.500,00 euro.

“Questa implementazione avviene su segnalazioni dei singoli assessori e assessore – ha spiegato l’assessore ai Contratti e utenze, Bertucco -, dei consiglieri comunali, della Polizia Locale, segnalazione dei cittadini in modo particolare per riguarda anche la sicurezza e quindi le difficoltà che ci sono per la carenza o la poca illuminazione”.

Gli interventi si inseriscono nel quadro del Contratto di messa in disponibilità delle reti ed impianti di illuminazione pubblica stipulato nel marzo 2019 tra il Comune di Verona e Magis S.p.A. (già AGSM S.p.A.), con scadenza al 31 marzo 2037. In base all’accordo, la realizzazione delle opere è interamente a carico di Magis Smart S.r.l., senza alcun investimento da parte dell’Amministrazione comunale, e i nuovi impianti entreranno nella proprietà del concessionario.

Le aree interessate dagli interventi sono state individuate dalla Direzione Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica sulla base di segnalazioni pervenute da cittadini, Circoscrizioni e Polizia Locale, con l’obiettivo di rispondere alle criticità presenti sul territorio e migliorare i livelli di sicurezza per la cittadinanza.

I nuovi impianti di illuminazione saranno realizzati nelle seguenti strade e aree: Rondella delle Boccare (accesso via Madonna del Terraglio): 3.500,00 € Via Cesare Betteloni: 2.000,00 € Via Niccolò Giolfino: 3.000,00 € Via Amedeo Carisio: 12.000,00 € Via Dora Baltea: 4.500,00 € Via Zancle: 4.500,00 € Aree cani via Umago e cimitero Borgo Roma: 6.500,00 € Via Molise: 5.000,00 € Via Trapani angolo via Taormina: 6.500,00 € Via Gaspare Spontini: 6.000,00 € Via Innocenzo Liruti: 18.000,00 € Via Argenta: 3.000,00 € Via Dino Degani: 9.000,00 € Villa Pollini: 15.000,00 €

La gestione e la manutenzione ordinaria dei nuovi impianti sarà affidata al concessionario Magis Smart S.r.l.