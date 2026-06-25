Rifiuti urbani: l’Amministrazione comunale valida il Piano Economico Finanziario 2026-2029 del servizio integrato di gestione

La Giunta comunale nella funzione di organo esecutivo del Consiglio di Bacino “Verona Città” (Comitato di Bacino), ha approvato la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per il 2026-2029, approvato da ARERA con deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025. Il Piano Economico Finanziario, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, in veste di Assemblea di Bacino, definisce il quadro delle entrate tariffarie di riferimento e dei costi riconosciuti per il quadriennio 2026-2029, garantendo la copertura dei costi efficienti del servizio e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. La proposta tariffaria è risultata conforme alla regolazione ARERA vigente e rispetta il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dalla normativa. Con la validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 l’Amministrazione compie un passo fondamentale per garantire la continuità e la sostenibilità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio veronese. Il percorso istruttorio, condotto in stretta collaborazione con i gestori e con il supporto specialistico di ANEA, ha assicurato il pieno rispetto della regolazione ARERA e la tutela dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, a beneficio dell’intera comunità. La predisposizione del PEF ha coinvolto i tre soggetti che compongono l’attuale assetto gestionale del servizio sul territorio comunale: AMIA Verona S.p.A., quale gestore delle attività operative del ciclo integrato dei rifiuti urbani; SOLORI S.p.A., per le attività di gestione tariffaria e rapporti con gli utenti; e il Comune di Verona per le funzioni istituzionali di competenza. Una novità rispetto ai precedenti periodi regolatori riguarda SOLORI S.p.A., che per la prima volta è stata considerata quale soggetto autonomo operante nelle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (GTRU), con conseguente valorizzazione indipendente delle relative componenti di costo. Le attività istruttorie di verifica e validazione, avviate formalmente a gennaio, sono state condotte dall’Ente territorialmente competente con il supporto tecnico-metodologico di ANEA – Associazione Nazionale Enti d’Ambito, e si sono concluse in maggio con un incontro istruttorio tra il Consiglio di Bacino, AMIA Verona S.p.A. e SOLORI S.p.A. Nel corso dell’istruttoria sono stati verificati la completezza, la coerenza e la congruità dei dati trasmessi dai gestori, in conformità alle procedure partecipate previste dal Metodo Tariffario Rifiuti 2026-2029. La dinamica tariffaria del quadriennio tiene conto e degli oneri esogeni intervenuti successivamente all’affidamento in house del servizio ad AMIA Verona S.p.A., deliberato dal Consiglio Comunale nell’ottobre 2024, con particolare riferimento agli effetti del rinnovo contrattuale del personale del settore rifiuti e dell’applicazione della tariffa unica regionale di conferimento e della riduzione per detrazione riconosciuta a conguaglio del canone regionale di smaltimento.

La determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2026 sarà oggetto di una successiva deliberazione del Consiglio Comunale. Il Piano Economico Finanziario validato sarà trasmesso ad ARERA entro 60 giorni dall’approvazione, per le determinazioni di competenza dell’Autorità, nel rispetto del termine del 31 luglio fissato dalla normativa statale (Legge di Bilancio 2026).