Verona, il Comune destina 15,6 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione 2025 a strade, scuole, sicurezza e patrimonio monumentale

Interventi diffusi sull’edilizia scolastica, tra cui adeguamenti antincendio, progettazioni e riqualificazioni di diversi plessi cittadini. Dopo tanto tempo potrà partire anche il restauro della Torre del Mastio di Castelvecchio, per un valore di circa 2milioni 400mila euro; destinati fondi anche per i nuovi allestimenti per l’Arsenale. Risorse inoltre per la riqualificazione dell’area di Santa Caterina, con nuovi arredi, parapetti e un sistema di videosorveglianza. Assessori Bertucco e Ferrari: “avremmo voluto poter investire di più potendo contare su una solida situazione patrimoniale e finanziaria, purtroppo la legge dello stato non ci permette. Confidiamo tutta via nell’appello di Anci, che chiede di consentire ai Comuni virtuosi di poter utilizzare maggiormente le risorse dell’avanzo”.

Grazie alla destinazione di euro 15.619.926 dell’avanzo 2025 è stato messo a terra dall’Amministrazione comunale un ampio piano di interventi che riguarda l’intero territorio cittadino: dalle scuole alle strade, dalla sicurezza dei cittadini al patrimonio monumentale, dagli impianti sportivi al verde pubblico. Un’azione avviata attraverso la delibera di variazione di bilancio già esaminata dalla Giunta, che andrà all’esame del Consiglio comunale il prossimo 2 luglio.

“L’operazione – spiega l’assessore al Bilancio Michele Bertucco – si inserisce nel percorso di utilizzo del risultato di gestione 2025, pari complessivamente a euro 265.452.941, di cui, dopo gli accantonamenti, i vincoli e le destinazioni già deliberate nei mesi scorsi, residua una parte disponibile di 41.871.749 euro: la quota di oltre 15 milioni destinata oggi rappresenta quindi una prima, consistente tranche di utilizzo di queste risorse. Ricordo che l’Anci chiede da tempo a livello nazionale di consentire ai Comuni, che hanno una situazione solida da un punto di vista patrimoniale e finanziario, di poter investire di più, di poter utilizzare maggiormente le risorse dell’avanzo.

Fra l’altro, significherebbe poter fare interventi maggiori anche in termini di assunzioni di cui il Comune sicuramente ne ha un particolare bisogno in questo momento”.

“Quando parliamo in termini di risorse disponibili dobbiamo porci anche in un’ottica post PNRR – precisa l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari –. Questi ultimi sono stati infatti anni di grandi investimenti. Alcune voci che vediamo nelle opere finanziate riguardano il completamento e lo sviluppo di progetti finanziati da risorse PNRR, penso all’Arsenale, a Santa Caterina, ma anche ad altri lavori. In futuro i Comuni virtuosi, con un bilancio solido, dovranno essere messi nelle condizioni di poter avere risorse da investire, senza quei vincoli che oggi li frenano. E’ un tema sicuramente di carattere nazionale, che va però affrontato quanto prima, altrimenti, senza il grande aiuto delle risorse PNRR, si rischia di diminuire di molto gli investimenti e quindi anche la qualità della vita dei cittadini”.

Come vengono impiegate le risorse

Per interventi su strade, marciapiedi e segnaletica, € 4.980.000; per edilizia scolastica, € 1.800.000; per edifici monumentali e storici, € 1.660.000; per verde pubblico e arredo urbano, € 1.513.000; per impianti sportivi, € 1.430.000; per sicurezza urbana e Polizia locale, € 1.000.000; per Mobilità (sistema filoviario), € 650.000; per ponti e sovrappassi, € 550.000; per acquisti e forniture (ICT, arredi), € 547.926; per sicurezza e impianti negli edifici comunali, € 527.000; per impianti tecnologici (elettrici/termici), € 500.000; per edilizia civile, € 260.000; per servizi tecnici di progettazione, € 180.000; per servizi ai cittadini (toponomastica), € 22.000.

Tra gli interventi più significativi:

oltre 5 milioni di euro per strade, marciapiedi e ponti, con manutenzioni straordinarie diffuse su tutte le circoscrizioni e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

1,8 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di nidi e scuole di ogni ordine e grado, in tutte le circoscrizioni cittadine;

interventi sul patrimonio sportivo e monumentale della città , tra cui il completamento del Parco Polisportivo di Spianà, l’adeguamento strutturale della piscina Conti, gli adeguamenti antincendio di Casa di Giulietta e di Palazzo Barbieri – sede del Municipio – e il restauro delle fortificazioni di Forte Procolo;

1 milione di euro per la sicurezza urbana, con il rinnovo del parco auto e moto della Polizia locale, nuove attrezzature specialistiche e l’estensione del sistema di videosorveglianza cittadina;

650.000 euro per il sistema filoviario di Verona, a integrazione del finanziamento PNRR di 14 milioni di euro recentemente confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione dell’opera, affidata ad AMT3 S.p.A.

La parte ancora disponibile dell’avanzo di amministrazione sarà oggetto di una successiva e distinta deliberazione. Fra le proposte fino ad oggi valutate rientrano opere per ulteriori 17 milioni di euro.

Le principali aree di intervento

Edifici monumentali, per 4.815.000; Edilizia pubblica e impianti sportivi, per 3.765.000; Edilizia scolastica, per 2.060.000; Verde pubblico e arredo urbano, per 1.632.000; Strade e mobilità, per 1.135.000; Sicurezza sul lavoro (edifici comunali), per 1.000.000; Archivio edilizia privata, per 1.000.000; Musei e cultura, per 685.500; Manifestazioni e cultura, per 580.000; Promozione dei diritti, per 203.250; Sicurezza edifici comunali, per 157.000; Biblioteche, per 147.000; Servizi sociali, per 50.000.

Tra i lavori di maggior rilievo:

il restauro della Torre del Mastio di Castelvecchio e nuovi allestimenti per l’Arsenale, destinato a ospitare un museo e una biblioteca;

interventi diffusi sull’edilizia scolastica, tra cui adeguamenti antincendio, progettazioni e riqualificazioni di diversi plessi cittadini;

il completamento dell’impianto sportivo Avesani e di altri impianti sportivi, oltre a interventi di efficientamento energetico su edifici comunali;

la riqualificazione dell’area di Santa Caterina, con nuovi arredi, parapetti e un sistema di videosorveglianza;

interventi per potenziare servizi nei quartieri come la progettazione della nuova bocciofila a Cadidavid e il proseguimento della riqualificazione dell Ex scuola di Poiano;

nuovi investimenti di mobilità sostenibile come la progettazione della ciclabile Saval – San Massimo.