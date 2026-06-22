L’ondata di caldo. Oggi, domani e mercoledì 24, livello di allerta rosso sul territorio comunale con temperature massime percepite sui 36°

rosegue l’ondata di calore e la Protezione Civile segnala allerta rosso, con temperature massime percepite fino a 36°C, oggi, domani e mercoledì 24 giugno.

Indicazioni del Comune di Verona.

E’ consigliato, durante un’ondata di calore, di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 11 e le 18, e di rinfrescare l’ambiente domestico.

Per la popolazione più anziana, non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il medico. Fondamentale è l’idratazione per contrastare gli effetti del caldo, quindi bere con regolarità anche se non si sente lo stimolo della sete. Questo vale in particolar modo per chi, suo malgrado, si trova all’aperto nelle ore più calde, turisti compresi.

Per chi non ha con sé dell’acqua fresca nè la possibilità di procurarsela, l’Amministrazione ricorda che il territorio comunale è dotato di numerose fontanelle di acqua potabile, circa una quarantina.

Oasi climatiche

L’Ufficio Rete Italiana Città Sane – OMS, in collaborazione con le otto Circoscrizioni in cui è suddiviso il Comune di Verona, pubblica la mappa georeferenziata degli spazi urbani all’aperto e al chiuso nei quali poter trovare sollievo e refrigerio nelle calde giornate estive, le cosiddette “oasi climatiche”. Questa rete è pensata per offrire accoglienza, ristoro e sicurezza soprattutto alle persone più fragili: anziani, bambini, persone con disabilità e chi non ha un’abitazione adeguatamente climatizzata.

Le “Oasi climatiche”, oltre un centinaio, sono state individuate in biblioteche comunali, centri civici, musei, parchi ombreggiati, giardini pubblici attrezzati. In diversi di questi luoghi sono disponibili panchine all’ombra, fontanelle, accesso gratuito all’acqua potabile e locali climatizzati.

Sono consultabili e georeferenziate al seguente link: https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Dataset/Oasi-climatiche

Vedi anche la mappa georeferenziata delle fontanelle per dissetarsi a Verona: https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Dataset/Fontanelle-per-dissetarsi-a-Verona