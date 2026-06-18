San Bonifacio, il sindaco Leonardo Frigo ha nominato la nuova Giunta 

A pochi giorni dalla proclamazione ufficiale, il neoeletto sindaco di San Bonifacio Leonardo Frigo, 34 anni, ha firmato il decreto di nomina della nuova Giunta comunale. Con l’assegnazione delle deleghe prende così forma la squadra che affiancherà il sindaco nel nuovo mandato amministrativo.

Entrano a far parte della Giunta comunale:

Nicola Gambin, eletto nella lista PPE Forza Italia Berlusconi, con il ruolo di vicesindaco e assessore con deleghe a Ecologia, Tutela dell’Ambiente e Decoro del Territorio, Verde Pubblico Attrezzato (Parchi e Giardini), Sicurezza e Polizia Locale.

Elena Zanini, eletta nella lista Giorgia Meloni per Frigo, con deleghe a Finanze, Tributi, Bilancio, Patrimonio e Tesoreria.

Francesco Malgarise, appartenente al gruppo Giorgia Meloni per Frigo, con deleghe a Eventi e Manifestazioni, Sport, Associazioni, Mercato, Attività Produttive, Commercio, Artigianato e Scuola.

Vanessa Crestani, appartenente alla lista PPE Forza Italia Berlusconi, con deleghe a Cultura, Politiche Giovanili, Servizi al Cittadino, Turismo e Biblioteca.

Mariano Dalla Valle, eletto per Libero Patto Sanbonifacese, con deleghe a Servizi Sociali, Famiglia, Persona, Anziani, Minori, Disabilità e Nuove Povertà.

“Con la nomina della Giunta inizia ufficialmente il lavoro della nuova Amministrazione comunale”, dichiara il sindaco Leonardo Frigo. “Abbiamo costruito una squadra competente, rappresentativa e pronta ad assumersi responsabilità importanti per San Bonifacio. Le deleghe assegnate rispondono alla volontà di lavorare fin da subito sui temi centrali per la vita della nostra comunità. Il nostro mandato parte da alcune priorità chiare: presenza sul territorio, una cura più attenta del decoro urbano, dei parchi, dei giardini e degli spazi pubblici. Vogliamo sostenere le aree produttive, il commercio, l’artigianato e il mercato rappresentano una parte fondamentale dell’identità e della vitalità della città. Grande attenzione sarà riservata ai servizi alla persona, alle famiglie, agli anziani, ai minori, alle persone con disabilità e alle nuove fragilità. Il lavoro della Giunta dovrà essere concreto, rapido e coordinato, con un confronto continuo tra assessorati e con il territorio”.

“San Bonifacio ci ha affidato una responsabilità importante”, conclude il sindaco Frigo. “Da oggi si lavora, con serietà, presenza e spirito di squadra, per dare risposte ai cittadini e costruire una città più sicura, più viva, più moderna e più attenta ai bisogni della comunità”.

La nuova Giunta affiancherà il sindaco Frigo nell’attuazione del programma amministrativo, con l’obiettivo di garantire continuità operativa, ascolto e collaborazione tra le diverse componenti della maggioranza.