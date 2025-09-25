San Bonifacio: al via un ciclo di incontri sul Controllo del Vicinato

Il Comune di San Bonifacio ha programmato una serie di incontri pubblici dedicati al Controllo del Vicinato, uno strumento di prevenzione e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine che l’attuale Amministrazione Comunale ha deciso di rilanciare per rafforzare la sicurezza sul territorio.

Durante gli incontri sarà possibile conoscere i risultati raggiunti finora, comprendere nel dettaglio il funzionamento del progetto e ricevere informazioni pratiche su come partecipare attivamente a questa rete di collaborazione civica. E ogni sera sarà possibile iscriversi.

«La sicurezza è un tema che interessa tutti i cittadini: il Controllo del Vicinato ci permette di costruire una comunità più attenta, partecipe e attiva» dichiara il sindaco Fulvio Soave. «Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il senso di responsabilità condivisa, in un percorso che rafforza il legame tra cittadini, Polizia Locale e Carabinieri».

Sottolinea il vicesindaco con delega alla sicurezza Roberto Turri: «Il lavoro della Commissione Sicurezza è stato prezioso per dare nuova vita a questo progetto. Gli incontri saranno momenti di confronto e informazione, in cui ogni cittadino potrà scoprire come contribuire in prima persona alla tutela del proprio quartiere».

CALENDARIO INCONTRI

Corrubio – Porton – Motta

Giovedì 2 ottobre – ore 20:30

Sala Berto Barbarani – Via G. Marconi, 5



Giovedì 2 ottobre – ore 20:30 Sala Berto Barbarani – Via G. Marconi, 5 Coalonga – Biache

Venerdì 3 ottobre – ore 20:30

Sala Berto Barbarani – Via G. Marconi, 5



Venerdì 3 ottobre – ore 20:30 Sala Berto Barbarani – Via G. Marconi, 5 Villabella – Villanova

Lunedì 6 ottobre – ore 20:30

Sala Civica Villanova – Piazza San Benedetto, 2



Lunedì 6 ottobre – ore 20:30 Sala Civica Villanova – Piazza San Benedetto, 2 Locara – Lobia

Giovedì 9 ottobre – ore 20:30

Sala Lettura, Via De Gasperi 8



Giovedì 9 ottobre – ore 20:30 Sala Lettura, Via De Gasperi 8 Prova – Praissola

Venerdì 10 ottobre – ore 20:30

Sala Civica Prova – Baita Alpini – Via Michelangelo, 11



Il Comune invita tutti a partecipare: più persone prendono parte al progetto, più il Controllo del Vicinato diventa efficace per la sicurezza dell’intera comunità.