San Bonifacio, l’Amministrazione introduce obblighi per il mantenimento del decoro degli immobili commerciali sfitti

Il Comune di San Bonifacio compie un nuovo passo concreto a favore del decoro urbano e della cura degli spazi del centro con l’emanazione dell’Ordinanza n. 63 del 7 aprile 2025, volta a disciplinare lo stato delle vetrine e degli immobili commerciali sfitti o inutilizzati situati nelle zone del centro cittadino. L’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità degli spazi pubblici e privati, contrastare situazioni di incuria e abbandono e promuovere una città più ordinata, vivibile e sicura per tutti.

L’ordinanza, in vigore dal 14 aprile, obbliga proprietari, locatari e concessionari di immobili a uso commerciale nelle vie del centro (Corso Venezia, Via Ospedale Vecchio, Via Camporosolo, Via Marconi, Via Moscardo, Via Roma, Via Minghetti, Via Trento, Viale Dei Tigli, Via Fiume, Viale Trieste, Via Verdi, Via Sorte, Via Della Libertà, Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, Vicolo Vittorio Veneto, Corso Italia) a mantenere in condizioni decorose e pulite le vetrine, le saracinesche, gli spazi interni visibili e le aree esterne dei locali, oscurando le vetrine, rimuovendo pubblicità non autorizzata e garantendo la rimozione di rifiuti e installazioni obsolete.

Una misura che si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione urbana avviato dalla nuova amministrazione guidata da Fulvio Soave, in carica da luglio 2024, che ha messo al centro del proprio mandato le politiche per sicurezza urbana anche attraverso la cura dello spazio pubblico con strumenti normativi puntuali ed efficaci.

“Un centro ordinato, pulito e curato in tutti i suoi spazi – spiega il sindaco Fulvio Soave – è un elemento essenziale della qualità della vita dei cittadini. Questa ordinanza è un atto concreto che dimostra come il Comune stia intervenendo su più fronti per restituire dignità e bellezza a zone centrali che rischiavano il degrado. Situazioni di incuria e abbandono possono potenzialmente degenerare creando degrado e quindi insicurezza per i cittadini. Mantenere il decoro e la pulizia non è soltanto una questione estetica ma è un ulteriore passo verso una maggiore vivibilità per una San Bonifacio più bella e più sicura. È un invito a tutti i proprietari privati a essere parte attiva di questo cambiamento.”

La connessione tra decoro urbano e percezione di sicurezza è infatti ampiamente riconosciuta: ambienti curati scoraggiano comportamenti incivili e promuovono senso di appartenenza e rispetto. La nuova ordinanza, oltre a intervenire su aspetti estetici, contribuisce dunque anche alla prevenzione di situazioni di rischio o abbandono.

“Il nostro lavoro per una San Bonifacio più sicura non si ferma – prosegue il sindaco – Stiamo mettendo in campo un’azione amministrativa sistematica che guarda al lungo periodo. Ogni intervento, anche quelli che possono sembrare minori come la pulizia di una vetrina, contribuisce a migliorare il clima urbano e a rafforzare la sicurezza percepita. Il decoro è un valore civico, e questa ordinanza ne è la testimonianza.”

L’Amministrazione ricorda infine che sono previste sanzioni per chi non si adeguerà alle disposizioni: da 25 a 500 euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta di 50 euro. In caso di inadempienza, il Comune si riserva di intervenire direttamente con addebito dei costi ai soggetti responsabili.

Con questa iniziativa, il Comune rinnova il proprio impegno a favore di una San Bonifacio bella, curata e sicura, nella convinzione che il decoro urbano sia una responsabilità condivisa e un presupposto fondamentale della buona convivenza.