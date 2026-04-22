Riapertura Pneumologia ospedale Villafranca, Pressi: passo in avanti grazie al nuovo personale. Gastroenterologia di San Bonifacio prossimo obbiettivo

Nella giornata di oggi, presso l’ospedale “Magalini” di Villafranca è stata ufficializzata la riapertura del reparto di pneumologia (dotato di sei posti letto), le cui attività sono state interrotte per circa un anno a causa della carenza di personale.

Durante la sospensione dell’attività del reparto, l’assistenza è stata comunque pienamente garantita alla cittadinanza, grazie alla integrazione degli pneumologi in servizio all’interno del reparto di medicina generale, il quale ha assicurato il ricovero di tutte le persone bisognose di cure all’interno del nosocomio per ragioni legate a criticità dell’apparato respiratorio.

Sul punto, il consigliere regionale Matteo Pressi: “festeggiamo la riapertura di un reparto, grazie al superamento della carenza di medici. Ciò a conferma del fatto che le criticità presenti sul territorio non sono legate a questioni economiche o di disinvestimento nella sanità, ma alla semplice impossibilità, talvolta, di trovare medici”.

Quanto al futuro, il consigliere regionale precisa: “lo stesso percorso realizzato per la riapertura della pneumologia di Villafranca, viene attualmente seguito per riattivare la gastroenterologia di San Bonifacio. Anche qui, attualmente, nessun paziente viene spostato in altri ospedali ma riceve comunque la piena assistenza al “Fracastoro” grazie all’integrazione dell’attività tra la medicina generale i medici gastroenterologi presenti nella struttura. L’obiettivo principale, è quello di reperire ulteriori professionisti allo scopo di riattivare pienamente il reparto di gastorenterologia in forma autonoma. Proprio per questo, l’azienda ULSS 9 Scaligera sta bandendo nuovi concorsi e utilizzando graduatorie di altre aziende”, conclude Pressi.