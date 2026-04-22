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    Boscaini (Forza Italia) presenta alla Camera libro sull’Endometriosi

    Politica Montecitorio 2 Mins Read

    “Nostra proposta per includere nei Lea anche medicinali per il primo e secondo stadio della malattia. Ospedale di Negrar, a Verona, eccellenza con reparto dedicato”

    Roma 22 aprile.

    La deputata di Forza Italia ieri ha partecipato alla Camera alla conferenza stampa di presentazione del libro “Endometriosi, una guida per comprenderla e affrontarla”, a cura di Maria Vittoria Strozzi, presente alla conferenza assieme a Chiara Carmeli, che ha contribuito al volume.

    Boscaini ha ricordato che “è necessario parlare di questa patologia che colpisce una donna su dieci, quindi 3 milioni di donne in Italia, e che ha un ritardo diagnostico elevato (una media di 7 anni) e spesso non viene neanche riconosciuta. Inoltre non c’è una vera e propria cura e sappiamo che l’impatto negativo sulla qualità della vita è notevole”.

    “Grazie a una legge di Forza Italia – ha detto Boscaini –  i medicinali per il terzo e quarto stadio della malattia sono entrati nei Lea, ma di recente abbiamo depositato con l’On. Patrizia Marrocco una proposta, che ho sottoscritto, per includere nel Lea anche i medicinali per il primo e secondo stadio. La stessa proposta prevede investimenti per la formazione e l’informazione già dalle scuole medie”.

    Boscaini infine ha sottolineato l’attività dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, nel Veronese, “eccellenza sanitaria nazionale che affronta questa patologia con un reparto e specialisti dedicati”.

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